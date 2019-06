El cicle integral de la conscienciació

Un dels objectius de l'Oceanogràfic és el de conscienciar a la societat sobre el món marí i els éssers que el poblen aprofitant el cabal immens dels seus visitants (1,5 milions l'any passat i més de 20 en 15 anys) i també la capacitat de divulgació que ha guanyat durant tota la seua existència.

Conscienciar és fer que algú siga conscient d'alguna cosa. La Fundació Oceanogràfic desplega cada any una sèrie d'activitats per a aconseguir que les persones, col·lectius i entitats que es relacionen amb el centre siguen conscients dels problemes als quals s'enfronten els mars i oceans, els seus animals i la seua flora: la contaminació acústica, el fem marí – principalment plàstics- i la sobrepesca. Estos són els principals, però no els únics.

Enguany, la Fundació Oceanogràfic ha conclòs, dins de la campanya «Per un mar sense plàstics», la seua primera experiència de dur a terme un cicle integral de conscienciació amb una entitat. En este primer cas pilot, ha sigut el col·legi Camarena Canet, amb un cicle que començava amb activitats en el propi col·legi i concloïa amb la neteja de platges i solta de tortugues un mes després.



De l'escola a la platja

El cicle es va obrir a principis de maig quan membres de la Fundació i del departament de Meduses de l'Oceanogràfic van fer una xerrada a la classe de primer d'ESO del col·legi, en la qual es va mostrar un tanc de meduses i un altre amb plàstics en el seu interior per a explicar gràficament com de fàcil resulta confondre uns i altres. Les meduses són el principal aliment de les tortugues pel que suposen un gran perill per a estos animals.

Els dos tancs han estat exhibits en les instal·lacions del centre fins al passat dia 30 de maig, en què tots els integrants de l'aula van visitar l'Oceanogràfic, on van conéixer de prop i de la mà dels seus responsables alguns dels projectes de la fundació i la coneguda ARCA del Mar, l'«hospital» de tortugues, on es recuperen els quelonis, que són recollits del mar en mal estat de salut i, una vegada sanats, tornen al mar amb accions d'apadrinament, com a principal ressort de divulgació i conscienciació.

Per la vesprada, els participants de la visita es van desplaçar a la platja de Canet on van desenvolupar, en primer lloc, una xarrada de sensibilització, es van formar grups i es va repartir el material per a, posteriorment, netejar la platja de tota mena de fem (burilles, plàstics, bastoncitos?). Finalment es va «batejar» la tortuga que els alumnes havien vist al matí plenament recuperada en l'ARCA del Mar i la van retornar al mar, enmig d'una gran emoció. Es tancava així el primer cicle integral de conscienciació.

A més, prèviament, els alumnes van realitzar també un taller per a elaborar un mural sobre els fems marins que es poden trobar en les costes valencianes.



«Farem més pel medi ambient»

En acabar la neteja, l'alumna Lucía Raya qualificava l'experiència com «molt bonica, perquè hem conegut molt sobre animals marins com les tortugues i els dofins». «Ací, en Canet hem recollit els plàstics que hi ha, tot el fem, amb el que hem aprés que a partir d'ara quan vinguem a la platja recollirem tot el que nosaltres hàgem tirat o el que quede per ací, perquè no acabe en el mar. Tant si els fems estan al carrer com si estan a la platja perquè tot, amb el vent, es va desplaçant al mar? i en el mar hi ha moltes criatures que viuen en l'aigua i en l'aigua estan tots els plàstics», assegurava.

Per a Rubén Melgoso, l'experiència ha sigut com «de zona VIP». «Hem pogut preguntar a les persones que treballen amb els animals? Després hem anat al laboratori i ens han explicat el que fan amb alguns ous de taurons, ratlles i com curen les tortugues. M'ha agradat bastant perquè és una experiència que no s'obté tots els dies. Finalment, hem vingut a la platja de Canet i hem recollit el fem i 1,5 quilos de microplàstics que, com a molt, poden arribar a mesurar cinc centímetres. També 609 bastonets, tant de chupachups com dels oïts. A partir d'ara farem més per a millorar el medi ambient», explicava. Per la seua part,

la professora Irene Samos assenyalava que estes experiències «són vitals i molt importants, perquè després de viure la solta d'una tortuga i comprovar la quantitat de plàstics que hi ha a la platja fan un 'canvi de xip' i generen canvis en els seus hàbits, com deixar d'usar palletes o plàstics. I amb els seus actes canviaran els de les famílies i, a poc a poc, s'aconseguirà una conscienciació global».