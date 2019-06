El Consorci de Museus posa en marxa la seua quarta escola artística d'estiu

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana llança la quarta edició de la seua Aula d'estiu, una escola artística d'estiu per a xiquets i xiquetes en un entorn privilegiat com són els museus i centres d'art valencians.

L'Aula d'estiu és una escola artística en vacances basada en el joc com a eina d'aprenentatge en què els xiquets i xiquetes poden desenvolupar la seua sensibilitat artística. Es tracta de la quarta edició d'una iniciativa alternativa que té per objectiu impulsar la creativitat dels més menuts.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, explica que l'Aula d'estiu «s'emmarca dins del nostre projecte d'educació i mediació, en el qual tenen cabuda propostes dirigides a totes les edats, des de la primera infància». «Des del Consorci de Museus estem fomentant els ensenyaments artístics com a eina fonamental en el procés d'aprenentatge, ja que entenem que l'art és un vehicle d'expressió, de comprensió i de creixement personal», afegix.

Dirigida a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys, l'Aula d'Estiu obrirà les seues portes del 24 de juny al 26 de juliol, al Centre del Carme Cultura Contemporània de València i al Museu de Belles Arts de Castelló; i de l'1 al 26 de juliol al Museu d'Art Contemporani d'Alacant i al Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant.

L'Aula d'Estiu ofereix diverses activitats com ara tallers creatius, rutes culturals on promoure la curiositat per la cultura del seu entorn, visites a altres centres culturals, i fins i tot l'oportunitat de participar en sessions de treball amb artistes de diverses disciplines, així com altres professionals de la cultura.

En la present edició es plantejarà una aproximació a diferents manifestacions artístiques per mitjà de jocs creatius, tallers i laboratoris experiencials que despertaran en els més menuts la seua capacitat per a desenvolupar projectes de manera imaginativa, flexible i resolutiva.

S'exploraran diversos suports, temàtiques i maneres de fer. A més, es coordinarà la pintura, l'educació i l'entreteniment amb la intenció d'estimular la destresa manual i potenciar l'alfabetització visual dels xiquets i xiquetes per mitjà de diversos materials i jocs creatius.

Contacte directe amb creadors

Pérez Pont destacat la importància de la interrelació de les arts i del contacte directe amb els creadors, «la qual cosa els fa sentir-se partícips del projecte artístic i assumir-lo com una experiència pròpia i enriquidora».

En edicions anteriors els estudiants han rebut la visita d'artistes visuals com ara Victoria Cano, Alejandro Mañas, Fermín Jiménez Landa i Irene Pérez; han participat en projectes editorials com el de Media Vaca junt amb l'il·lustrador Taro Miura; o han treballat junt amb professionals de les arts escèniques o del circ com Núria Vizcarro o Marta Martín.

El període de matrícula per a l'Aula d'Estiu 2019, en les diferents seus, ja està obert. Durant el mes de juny es convocaran reunions informatives. Es pot obtindre més informació i fer -les reserves a través de l'adreça electrònica del departament de Didàctica del consorci (didacticacmcv@gva.es).