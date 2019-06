Primeres impressions

L'estudiantat del Grau Superior de Disseny del CIPFP Ciutat de l'Aprenent de València ha dut a terme un enginyós projecte amb l'objectiu de fomentar la lectura en el centre. En concret, han decidit donar-li la volta al que és habitual i posar al professorat en el punt de mira. Han sigut ells i elles, els docents que habitualment els donen classe, els que han explicat a l'alumnat quins llibres lligen i quines són les seues obres preferides. Així, per exemple, han parlat de clàssics com Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez o El Principito, d'Antoine de Saint-Exupéry, i d'altres obres com Déjame que te cuente (Jorge Bucay), La verdad sobre el caso Herry Quebert (Joël Dicker) o La maravillosa vida breve de Oscar Wao (Junot Díaz). Com no podia ser d'altra manera tractant-se d'estudiantat d'Arts Gràfiques, tot ha sigut plasmat amb color i molt d'enginy en uns moderns cartells que ara lluïxen al costat de la biblioteca del CIPFP.

Els alumnes, dividits per grups, primer van haver d'entrevistar al seu professorat i van esbrinar quants llibres lligen a l'any, quin és el moment del dia preferit per a llegir, per què fan la seua recomanació... a més, també es va fer una enquesta als estudiants per saber si coneixen, han llegit o llegirien els llibres recomanats pels seus professors. Però això no és tot: per a il·lustrar els cartells, els joves hagueren de retratar als docents.

Inés Benaches fou l'alumna que va tindre la idea de com dissenyar els pòsters. Explica que han emprat «una tècnica que es diu anàglif, que consistix en superposar dues planxes i crear una espècie de tridimensionalitat, superposant colors oposats entre si». Noelia Muñoz, altra companya de classe, apunta que amb este projecte -que s'ha desenvolupat a les hores de Tutoria-han aprés «a treballar en equip i vore quina aportació podem fer cadascú, a més d'emprar tots els coneixements en una iniciativa de foment de la lectura, que és molt important». Per la seua part, Laura Santosjuanes destaca que el disseny «és una ferramenta molt forta per a conscienciar» i que han tingut cura que «tots els cartells tingueren la mateixa estructura però amb la temàtica del llibre que havia destacat cada docent». De fet, este és un dels requisits que havien de tindre els treballs, explica Amina Afailal, tutora d'este grup i professora de Formació i Orientació Laboral (FOL). «Han treballat per grups diferents, però al mateix temps tots havien d'estar coordinats, havia d'haver una línia. És molt difícil, però malgrat això, han aconseguit coordinar-se», destaca Afailal.

La docent assegura que volia que l'alumnat parlara amb el seu professorat, i així va ser: «van fer l'entrevista, es preocuparen per saber com era el llibre, van consultar internet, van parlar amb els companys... i el millor és que, com és en Tutoria, no està avaluat i podrien haver-lo no fet, però ha sigut increïble».

Com expliquen els creadors dels cartells, l'objectiu era cridar l'atenció del públic potencial, que són tots els estudiants i professors de l'institut. «Teníem molt clar que havia de ser un material molt visual i que s'identificara clarament al professor amb el llibre que havia triat», destaca l'estudiant Laura Alemany.

A classe tots coincidixen en la gran tasca que han realitzat conjuntament i com han aprés treballant de forma col·laborativa. «Hem gaudit molt de tot el procés de pluja d'idees, buscant les imatges del llibre, fent les proves... va ser molt divertit. Vam aprendre a treballar sota pressió, en equip, a coordinar-nos... com en un projecte real!», detalla Alemany.

Este projecte s'emmarca en una iniciativa de la prefectura d'estudis que comprén tot el centre. Luis Neira, cap d'Estudis, explica que enguany han implantat el Pla de lectura, «després de molts cursos volent posar-ho en marxa». «Apostem per la lectura i l'escriptura perquè per una part veiem que molts dels nostres estudiants tenen carències d'expressió oral i escrita, però per altra també hi havia altres amb una inquietud que no estava coberta; la nostra intenció és tant cobrir inquietuds com necessitats», argumenta. Tanmateix, no s'ha d'oblidar que en tractar-se d'un Centre Integrat de Formació Professional, el foment lector no acostuma a treballar-se, perquè no compta amb departaments de Llengua i Literatura, els tradicionals encarregats d'esta tasca, encara que la lectura ha de ser transversal a tots els camps del coneixement.

«Volem que el pla siga un aglutinador més del professorat i l'alumnat i, per això, este primer curs ja hem organitzat unes quantes activitats», especifica el cap d'estudis. Així, a més d'animar als tutors a fomentar la lectura en les hores de Tutoria -on s'emmarca la iniciativa del grup d'Afailal-, este curs també s'ha organitzat un concurs de relats, s'està preparant un club de lectura per a professorat i s'ha dut a terme la iniciativa «Llibres viatgers», un espai a la biblioteca on es poden intercanviar, agafar i deixar llibres. El cartell que anuncia i explica este bookcrossing també ha sigut obra de l'alumnat, en este cas del de Grau Mitjà de Preimpressió digital. Inmaculada Moncho, professora de Tractament de text, explica que es demanà a l'estudiantat «que plasmaren la seua creativitat», a més d'afegir les normes de l'intercanvi. «No és un Grau Superior de Disseny, però agafaren les imatges, les modificaren, redibuixaren, afegiren coses...», exposa la professora, que afegix que per als estudiants és «molt gratificant fer projectes d'este tipus, perquè estan molt contents en veure el seu treball penjat». A més, al centre estan redissenyant la biblioteca, amb la intenció de «potenciar-la i convertir-la en un espai d'encontre.



No tot és teoria en FOL

Però el Pla de Foment Lector no és l'únic que impulsa la creativitat i anima a treballar per projectes en el centre. Amina Afailal explica que a la seua assignatura, Formació i Orientació Laboral, sempre treballa la creativitat fent, per exemple, cartells. «Cada FP al nivell al qual arriba, fem cartells, tríptics, còmics, logos... per a treballar la creació d'empreses, la prevenció de riscos, l'orientació laboral». Així, els joves aprenen de manera pràctica i creativa una matèria comuna en els cicles de tot tipus, i que pot resultar àrida si només es centra en la teoria i l'estudi de les lleis, reconeix. Amb un enfocament més pràctic i imaginatiu, assegura que els estudiants gaudixen més i que els de Moda o Automoció també s'animen a dissenyar.



Estudis encara desconeguts

El CIPFP Ciutat de l'Aprenent de València és un dels dos únics centres de tota la Comunitat Valenciana que oferta formació d'Arts Gràfiques, junt amb altre d'Elx. «Tenim una oferta de cicles de Grau Mitjà i Superior per a formar professionals que treballen en el sector gràfic, i això implica totes les tasques necessàries, des de la creació i el disseny d'un producte, fins a la impressió amb diferents sistemes i la seua posterior manipulació; ho englobem tot», especifica Mari Luz Ponce, cap del departament d'Arts Gràfiques de l'institut.

Publicitat, maquetació de llibres, catàlegs, manuals d'instruccions... malgrat la crisi editorial, el treball no s'acabarà mai en este àmbit que, a més, també es renova. «Ens estem adequant als temps actuals i també treballem el multimèdia, perquè es publiquen e-books i catàlegs en línia», puntualitza.

Pablo Gamazo cursa el Grau Superior de Disseny i reconeix que al principi no tenia molt clar com eren estos estudis, «però amb els mesos, he vist que el contingut és molt interessant: aprenem sobre tintes, impressió, disseny... i s'ha creat un bon grup de treball», detalla. El professorat explica que esta branca de l'FP, que barreja tècnica i creativitat, és «dels grans desconeguts», ja que es sol confondre amb les escoles de Disseny. «A vegades no omplim totes les places ni les ofertes que arriben i que requerixen una formació més tècnica», apunten.