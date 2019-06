La setmana gran del waterpolo

Esta setmana, el Club Esportiu Waterpolo Túria amb la col·laboració de la Federació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València organitza la primera trobada de waterpolo escolar. Gràcies a la iniciativa, set centres de la ciutat de València gaudiran d'un torneig escolar de waterpolo fins a dijous. Cada dia, 150 xiquets i xiquetes acudixen al Poliesportiu de Natzaret per conèixer i practicar este esport complet i minoritari que, al mateix temps és desconegut per a molts xiquets i xiquetes.

La trobada s'emmarca dins del projecte «El waterpolo arriba a la meua escola», que enguany ha celebrat la tercera edició i que pretenia combinar el binomi educació esport, per a inculcar valors com el sacrifici, l'esforç, l'esperit d'equip, el respecte al contrari i la superació. En total, en l'actual curs el club ha arribat a més de 2.000 alumnes, el que suposa un augment respecte als 1.400 escolars de 2016-17 i als 1.500 de 2017-18.

En concret, les escoles podien optar per anar a la piscina una o dues sessions, en les quals alternaven pràctica aquàtica de waterpolo amb sessions teòriques sobre l'esport olímpic.

Dels dos mil escolars, un total de 600 alumnes de set centres participen en la trobada. Són els CEIP Mateu Cámara, Cervantes, Primer Marqués del Túria, El Grau, Mare de Déu i Lluís Vives, i el Col·legi Pureza de Maria.

«Estem molt contents de l'acollida que ha tingut el projecte, ens possibilita apropar el nostre esport i el nostre club als escolars de la nostra ciutat», explica Armando Barrios, coordinador del projecte i responsable de captació del club, que compta amb categories base.

«Fa quatre anys teníem dificultats per configurar els nostres equips inferiors per falta d'esportistes i enguany hem hagut de fer equips A i B en les categories aleví i infantil pel nombre elevat de xiquets i xiquetes que s'han incorporat al nostre club». Com a mostra del treball realitzat pels jugadors i el director tècnic del club, Vicente Furió, enguany s'han proclamat campions de lliga benjamí i campions de lliga i copa aleví de la Comunitat Valenciana.