La UA acull el 13 de juny la Jornada d'ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2019

La Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant (UA) es convertirà el dijous 13 de juny en un espai de reflexió al voltant de l'aprenentatge de llengües, especialment del valencià, amb la celebració d'una nova edició de la Jornada d'ensenyament i ús del valencià als centres educatius.

La jornada es desenvoluparà entre les 16 i les 20.30 h al saló d'actes i s'inaugurarà amb la conferència «Literatura infantil i juvenil en contextos plurilingües», a càrrec d'Anna Esteve Guillén, doctora en Filologia Catalana i professora de la UA. Actualment és vicedegana de Qualitat i Política Lingüística de la Facultat d'Educació, i participa en el projecte d'investigació «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura».

Després de la ponència inaugural, a les 17.30 h, hi haurà una pausa-café, i a les 18 h es reprendrà l'activitat amb l'exposició de comunicacions per part dels centres alacantins, que finalitzarà a les 20.30 h. Aquestes tindran lloc a diferents espais de la facultat segons l'etapa educativa: Infantil (aula ED/0-05), Primària (ED/0-02 i ED/0-03) o Secundària i Batxillerat (ED/0-06).

Inscripcions fins al 7 de juny

El termini d'inscripció de l'activitat, adreçada a professorat de tots els nivells educatius i a estudiants universitaris, finalitza divendres. Els interessats a assistir han d'emplenar la butlleta electrònica de la secció «Activitats» del web de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (www.web.ua.es/iifv/).

Els objectius de la jornada són posar en contacte mestres i professorat que fan ensenyament bilingüe o plurilingüe en el context valencià, comunicar experiències pràctiques d'ensenyament de llengües en els centres educatius, ajudar a la formació de mestres i professorat que fan ensenyament en valencià i/o en llengua estrangera, i compartir experiències pràctiques d'organització de l'educació plurilingüe.