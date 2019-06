JALEO 2019 se celebrarà del 9 al 12 de juliol a la Universitat de València

La quarta edició de les Jornades d'Animació a la Lectura, l'Escriptura i l'Observació (JALEO) tindrà lloc del 9 al 12 de juliol a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

L'il·lustrador valencià Miguel Calatayud participarà en l'activitat el 10 de juliol amb la ponència «Leer y mirar. Cinco casos». Guardonat en tres ocasions amb el Premi Nacional d'Il·lustració (1989, 1992 i 2009) i amb el Premi Lazarillo (1972), Calatayud s'ha especialitzat en la il·lustració d'obres de literatura infantil i juvenil.

L'activitat s'inaugurarà el dimarts 9 de juliol a les 18 h amb una conferència a càrrec de l'escriptor Jesús Marchamalo, Premi Nacional de Periodisme Miguel Delibes 1999. A continuació, s'hi representarà l'obra teatral Entre diluvios.

L'endemà hi haurà conferències a càrrec de Mar Benegas i Jesús Ge, directors de les jornades; Ana Nebreda i Pilar Luján, assessores del Centre de Professors de Càceres, i Miguel Calatayud, així com tallers impartits per Nebreda i Luján, Daniel Goldin, Fran Amaya, Vanesa Muela, Maria Baranda, Andreu Galan i Anna Gascon, i un monòleg de Juan Rulfo.

Dijous els assistents podran gaudir de conferències a càrrec de Goldin, Amaya i Lola González Gil, i divendres tancaran les jornades l'antropòloga francesa Michèle Petit, la cantant Vanesa Muela i la poetessa mexicana Maria Baranda.

La matrícula es pot fer a través del web www.uimp.es o de manera presencial en el Palau de Pineda de València, i dona dret a l'obtenció d'un diploma d'assistència. El preu per a l'alumnat universitari és de 72 euros, mentre que per a la resta de públic les taxes ascendeixen a 85 euros.