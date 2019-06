Una solta de tortugues en Dénia tanca la setmana dels oceans

La setmana passada es va celebrar a nivell mundial el Dia dels Oceans, amb diverses activitats basades en la conscienciació de l'estat d'alarma en la qual es troben els nostres mars.

Des de l'Oceanogràfic de València, van ser diverses les propostes per a sumar-se a la divulgació per la conservació d'ambients marins, com la neteja de platja realitzada a Alboraia amb més de 120 escolars, les jornades de formació de voluntaris mediambientales de Creu Roja o els tallers infantils «Menudet Sunday» realitzats en el Convent Carme de València sobre conscienciació i reciclatge.

Com a tancament dels actes de divulgació, el dissabte passat, assistents de la platja de Dénia van acompanyar a tres tortugues en el seu retorn al mar. Els quelonis van ser rescatats per la Xarxa de Varamientos, composta pel Oceanogràfic de València, Universitat de València i Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, i recuperades en l'ARCA del Mar del Oceanogràfic. Una d'elles fou la tortuga 477, que va ingressar el 25 de març en les instal·lacions de l'Oceanogràfic de València, provinent de Gandia. L'animal, un juvenil de 10 kg de pes, presentava una ferida en la claveguera provocada per la pesca accidental amb tresmall.

Una altra fou la tortuga 479, de quasi 5 kg, que va aparéixer a Benicarló l'1 d'abril. La seua recuperació ha sigut costosa a causa de l'embòlia gasosa provocada, també, a la pesca accidental per tresmall.

Per últim, la tortuga 483 fou pescada de manera accidental a Peníscola. L'animal , de 4,3 kg de pes, no presentava cap patologia, per la qual cosa la seua estada en l'Arca del Mar ha sigut més breu que la de la resta de tortugues.

Per a este acte, promogut per l'Ajuntament de Dénia, personal de l'Oceanogràfic de València va explicar als més xicotets els perills diaris als quals s'enfronten estos animals i com, canviant alguns dels seus hàbits quotidians, poden afavorir i col·laborar en la salut dels animals marins i la qualitat de les aigües. Per a això es van repartir bosses de tela, explicant que les de plàstic tarden més de 150 anys a degradar-se en el mar, i que durant eixe temps poden ser responsables de la mort de nombrosos animals, com les tortugues, que les confonen amb un dels seus «plats» favorits: les meduses.



L'hospital de quelonis

Cada any es curen en l'ARCA del Mar del Oceanogràfic de València una mitjana de 70 tortugues babaues (Caretta caretta) procedents del litoral de la Comunitat Valenciana. L'equip de veterinaris i, per tant, la Fundació Oceanogràfic ja s'ha convertit en un autèntic referent per a qualsevol que vulga conéixer els millors mètodes a desenvolupar per a la seua cura, cura i conservació.

La majoria d'ingressos es produïxen com a conseqüència de les labors d'arrossegament i tresmall per a la pesca. De fet, un estudi publicat per Associació Chelonia sobre els efectes de la pesca al Mediterrani, elaborat a través d'enquestes amb pescadors, llança com a resultat que es capturen anualment una mitjana de 500 quelonis pels vaixells que pesquen en la Comunitat Valenciana i Catalunya. La resta d'ingressos i tortugues ateses a l'«hospital del mar» es deu a la ingestió o danys provocats pels plàstics que inunden el mar. En molt poques ocasions ha arribat a l'Oceanogràfic una tortuga malalta.