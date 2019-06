La cara humana de l'enginyeria

Col·legis i instituts han rebut amb els braços oberts el projecte «Up! Steam» de la universitat politècnica de valència i la reial acadèmia d'enginyeria, que els proposà emprar la ciència, la tecnologia i les arts per a buscar solucions a problemes socials. en esta primera edició, els organitzadors han rebut més de 50 prototips, principalment per a millorar la vida de les persones majors i amb mobilitat reduïda. El 27 de juliol es sabrà el guanyador d'entre els sis grups finalistes

Enginyeres senior, alumnes universitàries i centres educatius s'han unit en «Up! Steam», un programa organitzat pel Consell Social de la Universitat Politècnica de València (UPV) i impulsat per la Reial Acadèmia d'Enginyeria, amb l'objectiu de fomentar les vocacions cap a carreres de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques (Steam).

A banda d'un concurs i una part més competitiva en la qual estudiants d'ESO han mostrat tota la seua habilitat, «Up! Steam» és destacable perquè també consta d'un programa de mentorització, del qual han format part 45 estudiants de màster i de 3r o 4t d'un grau d'enginyeria (mentees), guiades per enginyeres experimentades amb una dilatada carrera professional. Així, entre altres coses, es pretenia mostrar a les xiquetes que sí que és possible emprendre amb èxit una carrera científic-tecnològica sent dona.

Estos ponts que s'han creat durant els últims quatre mesos han donat com a resultat més de 50 projectes tecnològics realizats per alumnat de Secundària en la primera edició del projecte. En un esdeveniment celebrat a València en febrer, els centres participants reberen un kit de fabricació additiva amb el qual havien d'enfrontar-se a un repte: utilitzar les peces (semblant a les de Lego) per a crear un prototip amb el qual solucionar un problema real. Des de l'organització se'ls va instar a resoldre situacions relacionades amb la millora de la qualitat de vida de les persones en totes les seues dimensions. És, precisament, esta vessant social la que més destaquen els centres amb els quals ha parlat Levante-EMV.

El pròxim 27 de juny es coneixeran els guanyadors, que serà un dels sis equips finalistes: el del Col·legi Internacional Ausiàs March (Picassent), La Salle (Paterna), San Juan Bosco (València), IES el Saler (València), IES Gregori Maians (Oliva) i IES Hermanos Amorós (Villena), que s'han guanyat el vistiplau del jurat, amb propostes innovadores que milloren la vida de les persones majors o amb discapacitat.

Roberto del Río, professor del Col·legi San Juan Bosco (salesians), explica que el projecte amb el qual competixen l'han ideat alumnes de 4t d'ESO i és una cadira de rodes amb una «oruga», per a adaptar-se als obstacles que es puga trobar. Els i les estudiants van aprofitar les orientacions d'una alumna de la UPV i, en hores fóra de classe, van dissenyar en 3D les peces que els faltaven -ja que es permet la fabricació- i van fer totes les proves necessàries perquè el seu prototip funcionara.

«El més cridaner ha sigut el compromís i l'interés que ha mostrat este grup d'estudiants, que és molt heterogeni, i que junts han superat la dificultat d'enfrontar-se a un projecte», explica el professor. «S'han hagut d'organitzar i trobar el temps per a reunir-se, el que els ha fet guanyar maduresa, valorar l'esforç i el temps, aprendre a coordinar-se...», detalla.

Tanmateix, Del Río valora que el projecte s'iniciara amb «una reflexió», que va portar a l'alumnat del centre a pensar com combatre el pàrkinson, l'alzhèimer o la contaminació del medi ambient, a més d'ajudar a les persones amb mobilitat reduïda que fou, finalment, el projecte triat,

Tanmateix, el professor assegura que estes iniciatives «apoderen a les alumnes perquè facen carreres CTEM, el que és molt positiu en estes edats».

Igual que el col·legi salesià, a l'IES Gregori Maians d'Oliva també han ideat un prototip de cadira de rodes millorada. En este cas -i com explica Mercè Fuster, cap d'estudis d'ESO i Batxillerat-, l'invent està inspirat en un alumne de l'institut «amb mobilitat reduïda i que tot el centre coneix i estima molt». «A vegades, té atacs d'epilèpsia i han inventat una espècie de braços per sostindre a la persona quan es detecta que la cadira es meneja d'una manera determinada», apunta. «Ens semblà preciós que hagen pensat en el seu company», reconeix.

«Vam decidir participar en Up! Steam perquè busquem projectes que donen l'opció als xiquets a fer altres coses en este món canviant», afirma. Tanmateix, es tractava d'una bona oportunitat per a treballar amb l'alumnat d'altes capacitats i també la igualtat en el camp de les ciències, sense oblidar les arts, molt presents en este centre, que acaba de complir 50 anys.

També sobre mobilitat han estat treballant a l'IES el Saler de València. Emili Rico, professor de Tecnologia, detalla que els i les estudiants, també de 4t d'ESO, van decidir fer una cadira de rodes que es convertix en llit. «Tenen iaios i veuen els problemes de mobilitat des de casa. El seu prototip funciona amb el mòbil i també compta amb disseny en 3D, que van haver de refer diverses vegades fins aconseguir el que volien», assegura el docent.

«No ens esperàvem el resultat final, perquè no sabíem què fer, era molt obert i no era fàcil. Però ells tenen moltes idees, i han estat molt participatius i implicats», opina Emili Rico. A més, assegura que «les xiques han sigut les més il·lusionades i les que més han col·laborat» i per això considera que la visita de les mentee ha sigut una idea genial perquè «funciona tindre el model d'una persona major».

«En Tecnologia sempre fem projectes i treballem la robòtica, perquè és el futur i la base de moltes coses. A vegades no tenim èxit, perquè és difícil, però ara hem arribat a la final i estem contentíssims», reconeix el professor.

Al Col·legi la Salle de Paterna han treballat per a donar més independència a persones amb malalties neuromusculars, pàrkinson o discapacitat, a través d'un braç robòtic que els permet fer moviments, com per exemple, obrir portes.

En este cas, es tracta d'un grup de 2n d'ESO que, junt amb la professora Pilar Ivars, han programat mitjançant app i també han emprat una impressora 3D.

«Ens ha sorprés la qualitat»

La presidenta del Consell Social de la UPV, Mónica Bragado, qualifica de «molt positiva» la primera edició d'«Up! Steam», que s'emmarca dins d'altres iniciatives de la universitat per a fomentar les vocacions cientificotecnològiques, especialment entre les xiquetes.

«L'enfocament social que vam proposar ha estat molt ben acollit i la qualitat dels projectes ens ha sorprés, així com el compromís i l'entusiasme de tots», assegura. Per això, «la intenció és continuar en esta línia, i amb els dos pilars de la mentorització amb enginyeres i fomentant vocacions en les escoles», afirma Bragado. I és que, un motiu pel qual les xiquetes no trien graus tecnològics és perquè busquen un enfocament social a les carreres, «per això hem volgut demostrar que l'enginyeria també soluciona problemes». Precisament, la presidenta del Consell Social és enginyera i ha sigut mentora «amb molt de compromís i entusiasmada per la resposta que hem vist dels centres». «Ha sigut una gran alegria i hem vist que el projecte era necessari», sentencia.

Per la seua banda, el director gerent de la Reial Acadèmia d'Enginyeria, que estigué present en la primera jornada del projecte, recorda que l'actual societat «ha de sustentar-se en tecnologies innovadores, el desenvolupament de les quals requerix equips diversos en què el talent femení siga protagonista».