La Fundació Bromera amplia el termini d'inscripció a la campanya «Clubs de lectura. Entre línies»

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha ampliat el termini d'inscripció per a «Clubs de lectura. Entre línies», una campanya d'animació lectora que té com a objectiu impulsar la creació i la dinamització de clubs de lectura en valencià.

La iniciativa es va fer pública el passat 22 de maig per mitjà d'una pàgina web específica amb tota la informació (www.clubdelecturaenvalencia.org) i l'obertura del termini d'inscripció, que, davant la bona acollida que ha tingut la proposta, ha decidit ampliar-se fins al dimecres 3 de juliol.

Entre els objectius de «Clubs de lectura. Entre línies», hi ha el foment de la lectura en la nostra llengua entre la població adulta. Per a fer-ho, s'adreça principalment al personal de biblioteques, llibreries i centres de formació de persones adultes (CFPA) que desitgen formar i coordinar un nou club de lectura o aprendre a dinamitzar i enriquir el que ja dirigeixen.

Una vegada finalitzat el termini de registre, que s'ha de realitzar al web de la campanya (apartat «Inscripcions»), la Fundació Bromera convocarà les persones participants a sessions formatives presencials. En aquestes, l'entitat sense ànim de lucre els regalarà el lot de coordinació de «Clubs de lectura. Entre línies», que consistirà en una caixa amb materials pràctics que ajudaran els coordinadors i coordinadores a dinamitzar el club de lectura, així com també a promocionar i motivar la participació dels membres que formen part d'un club creat prèviament.

A més, l'entitat oferirà assessorament a tot el personal de les biblioteques, llibreries i CFPA inscrits a la campanya que ho sol·licite. El correu electrònic amb el qual s'hagen registrat serà el mitjà a través del qual les persones inscrites podran plantejar qüestions, dubtes i suggeriments al voltant dels clubs de lectura.