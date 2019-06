La inversió per al bo infantil serà de 55,5 milions d'euros en 2019-20

La Conselleria d'Educació ha les ajudes del bo infantil destinades a famílies que escolaritzen els seus fills i filles de 0 a 3 anys en escoletes infantils de titularitat privada i dels trams 0-1 i 1-2 de les escoletes municipals.

La conselleria destina un total de 55,5 milions d'euros en ajudes econòmiques per al bo infantil, la qual cosa suposa un increment del 20,6 % del pressupost respecte al curs 2018-19.

El beneficiari esta subvenció serà l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres privats de primer cicle d'Educació Infantil, així com l'alumnat de 0-1 i 0-2 anys d'escoles municipals valencianes, per al curs 2019-2020. L'alumnat haurà d'haver nascut o estar previst que nasca amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

Cal recordar que l'alumnat del tram 2-3 anys de les escoletes municipals disposa d'aules gratuïtes des d'este curs, igual que les escoletes públiques en el tram 0-3 i les aules de 2 anys establides en centres educatius d'Infantil i Primària.

Les famílies de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres de primer cicle d'Educació Infantil privats 0-3 i de 0 a 2 anys matriculat en escoletes municipals disposen de 10 dies hàbils per a presentar la seua sol·licitud a través del web d'Educació Infantil Primer cicle de la conselleria i de https://sede.gva.es (apartat «Serveis», «Procediments administratius – Seu electrònica»).

Les famílies que sol·liciten l'ajuda hauran de signar les sol·licituds manualment i lliurar-les, junt amb la documentació requerida, al centre en què estiga matriculat l'alumne.

Els sol·licitants que ja s'han beneficiat del bo infantil en cursos anteriors només hauran de lliurar la sol·licitud. No obstant això, en els casos en què la situació familiar haja variat respecte al curs anterior, també s'haurà d'aportar la documentació preceptiva.

Educació tindrà en compte la renda familiar com a principal criteri per a la concessió de les ajudes. L'import de l'ajuda que corresponga a cada família es determinarà en funció de la renda «per capita» familiar de l'exercici 2017.

Novetats en l'import mensual

Com a novetat, per al pròxim curs s'ha realitzat un augment dels mínims i màxims d'ajuda per al tram de 2 a 3 anys. L'import mínim mensual serà de 90 euros, quan fins ara era de 80 euros; i l'import màxim serà de 180 euros, mentre que fins ara era de 140 euros.