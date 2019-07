"Amb l'alumnat de dos anys és fonamental el vincle emocional"

El Cefire Específic d'Educació Infantil porta tres cursos treballant en nous models de formació del professorat, amb l'objectiu de generar un canvi col·lectiu i una transformació educativa, necessària en totes les etapes però més encara en l'Educació Infantil, un salt que per a molts infants és el primer contacte amb la realitat més enllà de la família i la llar. Per este motiu, el Centre de Recursos i Formació del Professorat (Cefire) oferix als i les mestres i personal educador de les aules de 2 anys un itinerari formatiu, en què es treballen models de formació que pretenen ser duradors en el temps i que es basen en experiències noves i exitoses.

Els dies 4 i 5 de setembre s'han organitzat dues jornades inicials -una a València i altra a Elx-, en què educadors i docents aprendran sobre la importància del seu rol i de per què cal estar atents de tot el que passa a la seua aula. A estes jornades poden assistir els professionals que treballen en tots els centres públics i les escoletes dependents de la Generalitat, i es comptarà amb la presència de la veterana pedagoga i formadora Rosa Vidiella.

Mabel López, directora del Cefire d'àmbit específic, que ja treballava sobre Educació Infantil quan dirigia el centre territorial de Torrent, explica que el canvi que començaren les xarxes educatives i que ara impulsa el Cefire «ha vingut per a quedar-se». «El coneixement no és l'únic necessari, perquè no només s'aprén amb el cap, també amb el sentit i les emocions. A més, no creiem en una educació vertical, esta ha de ser horitzontal i entre iguals», apunta.



Igualtat

Quan López parla «d'entre iguals», no només es referix als xiquets i xiquetes, sinó també als equips docents i educadors. Per això, més enllà de les jornades inicials -on s'explicarà com donar la primera benvinguda al col·le, entre altres coses-, el Cefire també oferix formació bàsica en línia (inscripció fins al 8 de setembre) i una altra de continuïtat (inscripció fins a l'1 d'octubre), més específica després de la introductòria, tant per als professionals que ja es formaren el curs passat com per als que participen en les jornades inicials. Esta formació la durà a terme personal de la conselleria i assessors i assessores del Cefire, a més d'educadors i mestres en actiu «amb molta inquietud» que explicaran la seua experiència d'èxit als assistents, com a manera de fer valdre la tasca que ja es fa a les escoles valencianes.

La directora del Cefire detalla que els i les mestres «sempre han d'acompanyar» al seu alumnat i que, a les aules de dos anys és més necessari encara «el vincle afectiu, perquè l'infant perceba l'escola com un entorn segur». Així, «el component emocional i l'empatia són fonamentals», assegura, al mateix temps que destaca que també és clau «ser capaç d'observar què ocorre a l'aula, a través d'una mirada atenta i una escolta precisa, i aprofitar este saber per a retornar-lo als xiquets en forma d'experiències».

Tanmateix, defensa que en estos nivells les adaptacions curriculars han de ser la rutina perquè «cada aula i alumnat és diferent i els mestres han de créixer i aprendre junt amb els més menuts», tenint en compte tant els coneixements formals com els no formals.

A més de la formació docent, també és clau en quin entorn educatiu s'aprén i es juga. Per això, des del Cefire destaquen molt la importància dels espais que, en el cas de les aules de dos anys, «és impossible pensar que pot ser igual que les classes de 3 i 4 anys». Els materials i la seua distribució són diferents, però també l'espai, que ha d'oferir un «ambient facilitador» i adaptat a tothom ja que, «la diferència de mesos en estes edats són determinants respecte a la forma de vincular-se en el món i aprendre», avisa la directora. Açò provoca que l'alumnat siga molt divers i el professorat haja de tindre les capacitats i ferramentes per a ser flexible i adaptar-se.



«Eines per al canvi»

Dins dels diferents itineraris formatius, este Cefire també compta amb «Eines per al canvi», el seu programa estrela en què, a més dels professionals que intervenen en Infantil, també es busca la participació de les direccions, els mestres de Primària i dels especialistes, perquè hi haja «una continuïtat després d'Infantil». En este programa és bàsica la part d'intervenció en les aules, que també es treballa a la formació de continuïtat, on la teoria es «contextualitzarà» en diferents centres, amb l'objectiu que els participants vegen la realitat de les aules i intercanvien coneixements.

Amb tot, des del Cefire recorden que no es pot oblidar que a estes edats, el joc i el moviment formen part de l'aprenentatge, igual que la part assistencial o l'educació sobre la higiene i la salut.