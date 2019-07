El dilluns es publicaren els resultats de l'adjudicació de vacants per a l'alumnat de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana que havia realitzat el procés de preinscripció per al curs 2019-20. Les persones que hagen obtingut plaça, ja poden completar la seua matrícula, demanant cita prèvia per internet a l'EOI corresponent i portant imprés i pagat el formulari 046 que també es pot obtindre a les webs de les diferents escoles.









Places per al pròxim curs

Així, el procés de formalització de matrícula ordinària per als ensenyaments d'idiomes que s'impartixen en les escoles oficials valencianes ja està obert i els tràmits es podran efectuar fins el 10 de setembre. Perquè el procés de matriculació siga efectiu, s'ha de lliurar la documentació requerida a l'escola oficial d'idiomes corresponent.A més d'este, es reserva un període d'admissió extraordinari, del 16 al 19 de setembre, per a l'alumnat de l'EOI que haja suspés l'examen de certificació en la primera convocatòria, per als aspirants que requerisquen la prova de nivell, o per a totes aquelles persones que no s'hi hagen pogut inscriure en el període ordinari. Les vacants per al segon període d'admissió es publicaran el dia 16 de setembre, una vegada.Tanmateix, l'alumnat que acredite un domini suficient de les competències d'un idioma es pot incorporar a qualsevol curs o nivell si supera una prova de nivell. La preinscripció a esta prova es pot efectuar fins el 8 de setembre. Cada escola publicarà el calendari per a realitzar-la, però, en qualsevol cas, els resultats es faran públics abans de les 22 hores del dia 18 de setembre.Pel que fa a l'oferta de vacants, per al proper curs s'han ofertat un total de 98.000: 79.050 són les places oferides en el procés d'admissió per al pròxim curs, entre juny i setembre: 27.960 corresponen a les escoles de les comarques d'Alacant, 11.370 a les de Castelló i 39.720 a les de València.En el període ordinari de juny s'han ofertat 62.472 places: 21.464 a les comarques d'Alacant, 10.473 a les de Castelló i 30.535 a les de València.De les places oferides al juny per centres a les comarques d'Alacant, 4.740 places corresponen a l'escola d'Alacant, 4.015 a la d'Elx, 2.257 a la de Torrevieja, 2.884 a l'EOI de Benidorm, 1.114 a la d'Alcoi, 1.399 a la de Dénia, 2.576 a la d'Elda, 1.249 a la d'Orihuela i 1.230 a l'EOI de l'Alacantí.De les places que s'oferixen en l'admissió de juny a Castelló, 7.281 places corresponen a l'EOI de Castelló, 2.315 a l'EOI de la Plana Baixa i 877 a l'EOI del Maestrat.Pel que fa a les comarques de València en el període ordinari de juny, a la ciutat de València s'han ofertat 7.205 places a València-Saïdia, 2.404 a Quatre Carreres i 2.160 a Benicalap. D'altra banda, hi havia disponibles 2.606 places a Alzira, 3.303 a Gandia, 2.579 a Quart de Poblet, 2.950 a Sagunt, 1.212 a Utiel, 1.851 a Xàtiva, 1.653 a Llíria, 1.480 a Torrent i 1.132 a Paterna.Així mateix, les escoles oficials d'idiomes reserven 16.578 places per al període d'admissió extraordinari que tindrà lloc al setembre, de les quals 6.496 pertanyen a les comarques d'Alacant, 897 a les comarques de Castelló i 9.185 a les comarques de València.Totes estes places es complentaran amb cursos gratuïts en línia per al professorat, cursos formatius complementaris orientats al treball de la destresa oral, grups d'iniciació, grups per a preparar les proves de certificació, grups de perfeccionament, el programa «That's English» i activitats complementàries en mediateques, fins a arribar a les 98.800 places finals.