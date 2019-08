Els centres aconseguixen més de 5,2 milions d'euros per a projectes europeus

La Conselleria d'Educació fa diversos cursos que incentiva els projectes europeus Erasmus+ entre els centres educatius valencians. En total 124 escoles i instituts, 22 més que l'any passat, participaran el pròxim curs com a coordinadors o socis de projectes d'intercanvis escolars KA229.

Segons el conseller Vicent Marzà, «gràcies a la coordinació entre Educació i els equips de professorat valencians, estem augmentant cada curs els projectes educatius europeus». A més, detalla que «pel que fa a projectes d'intercanvis escolars, passem de 102 centres a 124, en són 22 més que en l'última convocatòria, i això és molt positiu per a la innovació educativa, perquè tant l'alumnat com el professorat compartixen experiències didàctiques amb centres d'altres països europeus».

Les escoles i els instituts, amb el suport i la coordinació del Servei d'Idiomes i Programes Europeus de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, sumen un finançament europeu de 5.210.860 euros d'Erasmus+ per a projectes KA229,

L'ensenyament valencià és el tercer que atrau més ajudes europees en l'àmbit estatal després d'Andalusia i Catalunya, i també és el tercer en projectes seleccionats. Dels 124 centres valencians que participen en el programa KA229, 99 seran socis d'un projecte i 25 coordinaran projectes.

Estes associacions entre centres docents de diferents països tenen com a objectiu enfortir la cooperació europea en l'àmbit de l'educació, així com el foment de valors com la tolerància i la inclusió.

Els intercanvis escolars inclouen activitats d'ensenyament, aprenentatge i formació, entre les quals cal esmentar intercanvis de curta durada de grups d'estudiants, així com també de docents.

En total, són 37 centres educatius de les comarques d'Alacant escollits com a coordinadors o socis, que rebran 1.497.941 euros de fons europeus; els 10 centres de les comarques de Castelló sumaran 253.462 euros en ajudes Erasmus+; i els 77 de València, vora tres milions i mig d'euros.



De 12 a 36 mesos de durada

Els 99 centres docents valencians que participaran com a socis en nous KA229 aprovats en la convocatòria de 2019, tenen projectes amb una durada de 12 a 24 mesos, inclús 36 mesos si estan contemplades mobilitats de llarga durada amb finalitat d'estudis per a estudiants de Secundària majors de 14 anys.

Cada KA229 sol tindre entre dos i sis centres docents associats de diferents països i hi ha 23 centres educatius associats més que en 2018. Estes escoles i instituts valencians comptaran amb 2,6 milions d'euros per a portar avant els intercanvis.

Per comarques, 31 centres són de les d'Alacant, que rebran 800.809 euros; nou de Castelló, que comptaran amb 208.130 euros; i els 59 restants, de València, que tindran a la seua disposició 1.548.395 euros.

En el cas de centres coordinadors, han sigut escollits 25 del territori valencià. Són sis centres d'Alacant, que han aconseguit 697.132 euros; un de Castelló, que rebrà 48.332 euros; i 18 de València, que sumen 1.911.062 euros.