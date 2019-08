Castelló acollirà la Trobada d'Intercanvi d'Experiències d'Educació Física de 2019

La Conselleria d'Educació i Esports, a través del Cefire Artisticoexpressiu, i amb la col·laboració de la Universitat Jaume I, ha organizat la XVI Trobada d'Intercanvi d'Experiències en Educació Física, que es celebrarà el 13 i 14 de setembre a Castelló.

L'objectiu d'esta trobada és promoure l'actualització pedagògica en l'àmbit de l'Educació Física (EF), a més de difondre experiències innovadores en este àmbit, desenvolupades tant per docents individualment com per grups de treball i seminaris.

Estes jornades es plantegen com una ferramenta per al professorat, i tenen una vessant fonamentalment pràctica, que posa de relleu la innovació i la transformació en l'àmbit de l'educació física en edat escolar.

L'edició d'enguany compta amb 15 tallers, alguns d'ells aquàtics -aprofitant les instal·lacions de la universitat-, i en ella es presentaran 28 comunicacions d'experiències reals a l'aula i tres ponències. Ja hi ha més de 300 inscrits, per a un aforament de 250 places i la inscripció finalitza el pròxim dilluns. A partir d'aleshores, els docents inscrits hauran de confirmar la seua assistència.

Després de la recepció i el lliurament de materials el dia 13, la trobada començarà amb la ponència inaugural «Activitat física, hàbits saludables i rendiment acadèmic en l'adolescència: projecte DADOS», a càrrec de Diego Moliner, professor d'Educació i Didàctiques Específiques en la Universitat Jaume I. Moliner també és coordinador del projecte d'investigació LIFE i, entre altres coses, explicarà la influència dels hàbits saludables sobre el rendiment acadèmic durant l'ESO.

L'altra conferència inaugural és «Una Educació Física per a la vida», protagonitzada per Carles González, formador i doctor en EF, i Carles Zurita, docent, formador i membre de l'equip d'investigació #EFteam. Ambdós parlaran sobre per què l'EF ha de promoure els «hàbits saludables i valors propers a la realitat de l'alumnat» i «com afrontar amb èxit els desafiaments per al segle XXI».



Unes jornades recuperades

El curs passat el Cefire recuperà esta jornada, que s'havia deixat de realitzar, amb un model totalment actualitzat, allunyat d'un congrés a l'ús i apostant per activitats fetes pel professorat i per al professorat.

La passada edició es va realitzar al complex esportiu la Petxina de València, i enguany és a Castelló. Segons el Cefire, la intenció és que la trobada de 2020 siga en Alacant, per a «oferir una formació homogènia en tot el territori valencià». I és que, segons apunten, es tracta d'una de les formacions «més demandades» pels docents.

Ximo Montañés, director del Cefire d'àmbit Artisticoexpressiu, en què s'inclou l'Educació Física, explica que la trobada del curs passat tingué «molt d'èxit» i fou «una gran fita». Assegura que el professorat d'Educació Física, ha sigut «tradicionalment un col·lectiu molt jove, que en el seu moment va créixer molt ràpid» i, sobretot, destaca que és «molt dinàmic». «Sempre estan investigant i provant noves coses», afirma, fet que fa que la trobada i l'intercanvi d'experiències siguen, si cap, més importants. «Continua havent un intercanvi més enllà de la trobada, perquè després els docents continuen en contacte. L'intercanvi enriquix molt la pràctica docent», recalca Montañés.

Als tallers es parlarà d'activitats físiques variades, que van des del parkour fins a la pilota valenciana, la realitat augmentada o com introduir el món dels pallassos a les classes. A les comunicacions es presentaran temes relacionats amb els patis actius, la lluita contra la violència masclista, els musicals, l'ús de la bicicleta, els videojocs i les TIC, la gestió de les emocions o l'esport escolar adaptat, entre molts altres.

En tot el congrés també es parlarà de salut i exercici físic. Com explica Montañés, «ha d'estar present l'educació per a la salut, més enllà del que ha sigut la matèria tradicional».