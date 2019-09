Docents de manises i xirivella, a la jornada de la Marina Alta

El Cefire de Gandia junt amb les direccions escolars dels centres educatius de la Marina Alta organitzaren en estiu el I Encontre d'equips docents de la Marina Alta, on van intervindre com a ponents el professorat de Manises i Xirivella per explicar el projecte EduLab. Es tracta d'un projecte que es desenvolupà el curs passat en les dues poblacions i que consistí a crear una xarxa educativa per a debatre la necessitat de transformar l'educació. El camí iniciat per Manises i Xirivella està sent l'inici d'un procés de canvi en altres comarques.