L'AVL crea el premi Carme Miquel en el III Concurs d'Escriptura en Valencià per a estudiants d'ESO

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ja té a punt el 3r Concurs d'escriptura creativa, dirigit a l'estudiantat que cursa Educació Secundària Obligatòria. Després de l'èxit de les dos primeres edicions -l'any passat hi hagué vora 3.000 participants de 100 centres-, l'AVL torna a apostar per la promoció del valencià però, a més, amplia els premis.

La principal novetat d'esta edició és la creació del premi Carme Miquel al foment del valencià. D'esta manera, la institució homenatja a la seua acadèmica, escriptora i mestra que va faltar el passat mes de juny, després de tota una vida dedicada a l'ensenyament, i la defensa de la igualtat i el valencià.

El nou guardó s'entregarà al «professorat o centre que més s'esforça per la promoció i difusió del valencià entre l'alumnat», apunten fonts consultades per este diari. Consistirà en una placa acreditativa i un val de 2.000 euros per a gastar en material. És una manera de «posar de relleu la important tasca del professorat en l'ensenyament del valencià».

Els joves participants també tindran més possibilitat d'emportar-se un premi, ja que en l'edició d'enguany s'amplien i hi haurà tres per a cada curs: 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, amb l'objectiu de què no hi haja agravis comparatius.

En total, els regals que rebran els guanyadors estaran valorats en 10.000 euros, en vals de 300, 400 o 500 euros. Tanmateix, pot haver fins a un màxim de dos accèssits per curs i s'establix un premi a la participació per als centres que més redaccions aporten.



Textos sobre els iaios

El lema de la tercera edició és «Els nostres majors, els meus iaios». El treball, escrit a ordinador, ha de tindre una extensió d'entre 500 i 800 paraules i lletra de cos dotze, i el període de presentació dels originals serà de l'1 al 21 d'octubre. El veredicte del jurat es coneixerà el 12 de novembre i el lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 30 del mateix mes, en el monestir de Sant Miquel dels Reis de València, seu de l'Acadèmia.

Els premis, organitzats per l'AVL, estan patrocinats per El Corte Inglés i Caixa Popular, i compten amb la col·laboració del Bioparc i la Fundació Bromera, que també faran regals als estudiants guanyadors. Totes les bases del concurs ja estan disponibles en www.avl.gva.es.