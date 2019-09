Més de 6.000 estudiants inicien les classes a florida grup educatiu

Florida Grup Educatiu ha iniciat oficialment les classes en tots els seus centres. Més de 6.000 estudiants des de l'etapa de 0 a 3 anys fins als estudis universitaris i cicles formatius han començat el curs 2019-20 amb novetats en tots els seus nivells formatius. La xarxa de 15 centres de Ninos Escoles Infantils compta amb instal·lacions renovades i els docents s'han format per mantindre una mirada crítica de la primera infància i amb un esperit filosòfic. A Xúquer Centre Educatiu este curs portaran endavant el projecte d'investigació «Somiem per ambients»; i a Secundària el professorat ha ideat un pla d'acompanyament per a la transició entre etapes. florida grup educatiu