Una motxilla carregada d'esport i cultura per al nou curs escolar

El nou curs 2019-20 arriba carregat de cultura i esport per a les escoles i instituts valencians. Dins dels programes d'innovació educativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports destaquen ferramentes claus per a connectar l'oferta cultural amb les aules com ara la Motxilla Cultural, així com projectes innovadors per a omplir d'esport els patis dels centres docents i promoure l'activitat física entre l'alumnat.



La Motxilla cultural

El projecte va nàixer en juliol de 2017 en format paper i des de l'octubre de 2018 és un catàleg en xarxa viu, obert, dinàmic i en constant actualització per connectar les aules amb l'oferta cultural. És a dir, esta plataforma és un instrument per a la informació i la consulta d'activitats culturals i educatives útils pels centres docents a l'hora de determinar les seues activitats complementàries curriculars. Compta amb 115 activitats ofertades al llarg del curs i 21 entitats oferixen una gran diversitat d'activitats i espais culturals als centres educatius. Concretament, el catàleg de la Motxilla cultural inclou tant tallers culturals que es poden materialitzar en els centres educatius, com l'assistència i participació dels estudiants en una gran diversitat d'esdeveniments i espais culturals valencians.

L'abast del programa és a tots els centres educatius no universitaris valencians i les activitats estan dividides en quatre nivells educatius: Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació de Persones Adultes (FPA).

Entre els objectius de la conselleria es troben fomentar la pràctica de l'activitat física i l'esport en l'àmbit escolar, a més de formar en hàbits saludables i en l'educació en valors. Per això, este nou curs, la conselleria invertirà més d'un milió d'euros en els programes Esport a l'Escola, Aula Ciclista i Jocs Esportius Valencians, el que suposa triplicar els fons per a promoure l'esport entre els escolars de Primària i Secundària. A més, cal recordar que prop d'un de cada tres alumnes està per damunt del pes recomanable per a la seua edat, segons les dades de l'última enquesta Nacional de Salut d'Espanya.



Esport a l'Escola

El programa es realitza en Centres Educatius Promotors de l'Activitat Física i l'Esport (Cepafe), va dirigit a alumnes de Primària i ESO i es posa en marxa a través d'una unitat didàctica que consta de sis sessions teoricopràctiques a desenvolupar en cada centre durant l'horari de classe d'Educació Física. Per a este curs, el programa té una inversió de 399.000 euros, un 166 % més que quan va començar fa quatre cursos, i es calcula que 23.000 xiquetes i xiquets es beneficien de la iniciativa que té un total de 1.350 unitats didàctiques. Així, 16 modalitats esportives s'acosten a l'alumnat: atletisme, escacs, handbol, bàdminton, beisbol, softbol, esgrima, hoquei, judo, orientació, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis taula, triatló, voleibol i esports adaptats.

L'any passat, el total d'alumnes participants en este programa va ser de 23.296 en 143 centres escolars i en cada col·legi es poden realitzar d'un a cinc esports en funció de la sol·licitud del centre i també de la disponibilitat de les federacions participants.



Aula ciclista

L'objectiu d'Aula ciclista és fomentar l'ús de la bicicleta i la mobilitat sostenible entre l'alumnat. També pretén promocionar els hàbits de vida saludable, la seguretat vial i el ciclisme. En este programa s'han invertit 200.000 euros i participaran 10.000 xiquetes i xiquets de 10 a 11 anys de 200 centres.



Pilota a l'escola

Promocionar l'esport autòcton valencià entre l'alumnat de Primària i Secundària és la clau del programa Pilota a l'escola, en el qual s'han invertit 200.000 euros, més del doble que en 2014-15 (95.000 euros). Així, a hores d'ara, ja hi ha 21.810 escolars jugant a la pilota valenciana, prop de dues vegades més que fa quatre cursos.