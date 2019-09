El professorat d'orriols es forma en l'«art com a teràpia»

Este estiu són molts els docents que han aprofitat per a formar-se en diferents disciplines per a poder, després, portar tots estos nous coneixements a les aules. Un exemple són les professores Alicia Alcover i Cristina de Chiclana, de l'IES Orriols de València, que van assistir al curs de formació «Art as Therapy» a Florència (Itàlia), juntament amb professorat de diferents països Europeus com Hongria, França, Polònia, Alemanya i l'illa de la Reunió dins del projecte d'Erasmus +KA1 de mobilitat per a la formació de docents. Este curs es va basar a introduir els participants en diferents maneres d'entendre i ensenyar la creativitat i l'art, analitzant el procés creatiu des de diferents perspectives i tenint en compte les diferents edats i contextos de l'alumnat. Dins de les diverses activitats, les professores van aprendre també com l'art pot ajudar mentalment i emocionalment a estudiants amb necessitats especials. ies orriols valència