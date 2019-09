Tornar al col·le entre taurons

Amb l'arribada del nou curs escolar, l'equip d'educadors de l'Oceanogràfic de València presenta les novetats en activitats escolars. Durant este curs 2019-20, l'aquari valencià es dedicarà a continuar la tasca de foment del respecte pels animals marins i en concret, pels taurons, qüestió en la qual ja es va treballar el curs passat.

Per a donar a conéixer de primera mà totes les activitats proposades, s'organitza trimestralment la «Jornada del professor», en la qual es presenta tota l'oferta escolar i es realitza una visita a les aules educatives així com a alguns punts de l'aquari on es realitzen els tallers d'escolars.

Per l'alumnat més menut, d'Infantil, la novetat és l'aula taller «Miguelona la taurona», un contacontes per a entendre les característiques més destacades dels taurons que habiten en l'Oceanogràfic de València i en el medi marí.

Les classes dels nivells de Primària podran realitzar la «Yinca-tibu», un viatge pels oceans, que meravella als xiquets i xiquetes amb totes les pistes sobre taurons que faran d'ells uns experts cuidadors.

Per la seua banda, els estudiants de Secundària i Batxillerat tenen per a triar dues aules tallers. La primera, anomenada «El depredador dels mars», on a través d'un joc s'utilitza l'activitat com a impacte en els joves, generant un canvi social i actitud de respecte i conservació cap als taurons, entenent que el veritable depredador dels mars és l'ésser humà. La segona aula taller és «Creix, respiren», i en ella es practica una dissecció d'un peix en el laboratori, emprant les tècniques dels investigadors de l'Oceanogràfic. Una oportunitat per a conèixer anatomia i fomentar el consum de peix sostenible.

A més, totes les activitats compten amb l'opció de completar la visita amb l'experiència sensorial del cinema 4D i acabar la jornada en els diferents punts de restauració de l'aquari, en la zona de cantina escolar, un espai per a realitzar pícnic.