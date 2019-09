La UV convoca el 6é Diploma d'Especialització en Educació Lectora i Literària en el Segle XXI

La Facultat de Magisteri de la Universitat de València ha impulsat una nova edició del Diploma d'Especialització en Educació Lectora i Literària en el Segle XXI, un postgrau de 25 crèdits adreçat a docents, bibliotecaris, gestors culturals i altres professionals relacionats amb la lectura i la literatura, com il·lustradors o treballadors d'editorials.

La principal novetat d'aquesta nova convocatòria és que les classes es faran en línia per mitjà de l'Aula Virtual de la Universitat de València, des d'on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements, independentment del moment i el lloc on es troben. Durant la formació, els estudiants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna.

El termini de preinscripció per al diploma està obert fins al 25 d'octubre i el preu de la matrícula són 550 euros. Al llarg del curs, que comença al novembre, es tractaran aspectes com el fet de llegir i les seues transformacions en el context de la multiculturalitat i el multilingüisme en l'ensenyament de la lectura i la literatura.

El professorat està format per un grup de professionals especialistes en diverses àrees culturals, com són l'especialista en animació lectora Anna Ballester; l'escriptor Carles Cano; la il·lustradora Aitana Carrasco; el president de la Fundació Full, Jesús Figuerola, o el director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Josep Antoni Fluixà.

Aquest postgrau està dirigit per Noelia Ibarra Rius i per Josep Ballester Roca, professora titular i catedràtic, respectivament, del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València.