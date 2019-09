Caminar també té el seu premi

L'Oceanogràfic s'unix a la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), una campanya coordinada pel Ministeri per a la Transició Ecològica que està dirigida a promoure la sensibilització de les administracions i ciutadans sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi ambient. Un total de 27 alumnes de 5é i 6é de Primària del col·legi públic (CEIP) Ausiàs March de Natzaret, de la ciutat de València, arribarà el pròxim divendres, 20 de setembre, al voltant de les 10:00 hores a les instal·lacions de l'Oceanográfic, on serà rebut per l'equip d'Educació de l'aquari amb una pancarta de benvinguda, on més tard els i les escolars escriuran amb els seus compromisos sobre l'eliminació de la contaminació.

Com a premi a la seua acció conscienciadora, l'Oceanográfic els oferix «La Gymkatibu», la seua nova oferta didàctica d'inici de curs per al 2019-20, que té com a objectiu fer comprendre les amenaces humanes relacionades amb els taurons i impulsar la col·laboració en la conservació del medi marí.

Durant l'activitat, descobriran tots els taurons que habiten en les diverses àrees d'Accés, Oceans, Temperats i Mediterrani de l'Oceanogràfic.