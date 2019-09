L'Oceanogràfic es suma de nou a la Nit Europea dels Investigadors

La Fundació Oceanogràfic s'ha unit de nou a la Nit Europea dels Investigadors impulsada per la Comissió Europea dins de les accions Marie Sktodowka-Curie del programa Horitzó 2020, que des de 2008 cada 27 de setembre té lloc simultàniament en més de 340 ciutats de 30 països.

L'objectiu d'este esdeveniment és l'estimulació de vocacions científiques entre xiquets i joves d'una forma directa, acostant i posant-los cara a cara amb els investigadors i els seus treballs.

Després de l'èxit de l'any passat, l'Oceanogràfic oferix per a eixe dia, a partir de les sis de la vesprada i fins a les huit i mitja, una sèrie d'activitats, organitzades per la Fundació Oceanogràfic, en coordinació amb Interpretació, Biologia i Educació. L'objectiu és donar a conéixer les diferents línies d'investigació, educació i conservació que s'estan realitzant, però des d'una dinàmica, que permet que la visita resulte amena alhora que informativa per als participants, que s'han de registrar prèviament. La inscripció s'obrirà a partir del dia 23 en el web de l'Oceanogràfic.

Les activitats estan dirigides al públic familiar, acompanyat de xiquets entre sis i 15 anys, preferentment, però estan obertes a totes les edats. Cada grup anirà acompanyat amb una persona que guiarà l'activitat, perquè esta siga el més interactiva possible.



Dofins i tortugues

En una primera part es mostrarà el món que hi ha darrere de les exhibicions en el Delfinari, amb l'equip humà i la família de dofins mulars i el treball que desenvolupen en els projectes d'investigació. En esta primera sessió, els cuidadors, de la mà dels divulgadors, presentaran a tot el grup de dofins, i comptaran d'una forma pròxima com estos animals tan especials i el seu vincle amb cada cuidador fa que participen i col·laboren amb la ciència.

A més es veurà en directe i d'una forma divertida i estimulant que sorprendrà els assistents, com es duen a terme estes importants sessions d'investigació que formen part del dia a dia dels animals i dels professionals.

Després, l'equip científic de l'Oceanográfic donarà a conéixer la seua missió i els projectes més interessants que duen a terme, així com de l'impacte que tenen en programes de conservació d'esta i altres espècies marines i en els seus hàbitats naturals.



Vídeos explicatius

Posteriorment es donarà a conéixer com funciona la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana –formada per la Conselleria d'Agricultura, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic– que permet el rescat de tortugues i dofins d'una forma eficaç. L'explicació anirà acompanyada d'una simulació i projecte d'un vídeo del rescat d'un dofí a l'agost de 2019.



La «fira» de la investigació

En la segona part de la nit es muntarà a l'esplanada al costat de l'edifici de la Fundació una espècie de «fira» de la investigació amb diferents punts informatius, en els quals estaran els protagonistes d'alguns dels projectes més emblemàtics que desenvolupa la fundació amb científics. Per exemple, hi haurà una «paradeta» dedicada a explicar tot el que s'està fent des de la Fundació Oceanogràfic per a lluitar contra el fem marí, com la neteja de platges, xarrades, publicacions, etc.

El Projecte Xàbia ja té un gran recorregut des que va començar a fer els seus primers passos l'any 2017. Estos són la neteja de platges, la divulgació, treballs amb els escolars del municipi, formació als diferents col·lectius com els professors, agents de policia local, guàrdia civil€ i, sobretot, la investigació desplegada en el fons marí de la localitat i l'exposició de les seues conclusions sobre l'estat de salut del mar en la costa de Xàbia.

Així mateix, tindran l'oportunitat de conéixer viva veu els avanços experimentats en els diferents estudis que estan realitzant els investigadors i les experiències que s'estan vivint amb les belugues i les morses que habiten l'Àrtic de l'Oceanogràfic.

El departament d'Educació muntarà un taller de manualitats amb diferents materials com a cartolines verdes i corfes d'anous per a conscienciar sobre la fragilitat de les tortugues i la seua importància en el món marí.

Els xiquets i joves, finalment, podran veure de prop el projecte d'investigació de cria i desenvolupament dels peixos gat, nascuts d'ous extrets en el procés de la pesca, així com els treballs que es duen a terme des de fa anys per a recuperar en l'Àrea de Recuperació i Conservació d'Animals Marins (ARCA del Mar) les tortugues que es rescaten quan estan encallades a les platges valencianes.