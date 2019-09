Punt de partida de la Lliga de Colpbol amb un munt d'activitats

Un any més, el colpbol posa en marxa tot un seguit d'activitats emmarcades en els valors i filosofia d'este esport d'equip de caire educatiu. Les activitats de l'associació aglutinen la participació de milers d'esportistes en edat escolar de la Comunitat Valenciana amb la Lliga Oficial de Colpbol com a acció estrela i que en la passada edició va reunir més de 5.000 esportistes. Formació, competició, pla de tallers didàctics, exhibicions, xerrades, programes de tecnificació, l'Escola de Colpbol€ un ventall de possibilitats perquè els xiquets, xiquetes i jovens valencians puguen gaudir d'esta modalitat esportiva mixta i igualitària des del primer dia.

Per a tots els centres valencians interessats, l'associació en col·laboració amb el Cefire realitzarà tres jornades informatives, una a cadascuna de les províncies de la Comunitat Valenciana. En elles, els tècnics informaran detalladament de les possibilitats de participació i vinculació dels centres, entitats esportives, professorat i altres professionals de l'activitat física i l'esport al Projecte Colpbol, així com de les bases, mecanismes d'inscripció i terminis per incorporar-se a la Lliga Oficial de Colpbol i la resta d'iniciatives.

La primera parada serà demà, 19 de setembre, a l'IES Marxadella de Torrent. Ja el 3 d'octubre agafarà el relleu la ciutat d'Alacant, i els dies 4 i 5 d'octubre tindrà lloc la XVI Trobada d'intercanvi d'experiències en Educació Física, que es va ajornar i que se celebrarà a la Universitat Jaume I de Castelló amb el taller «Colpbol, l'esport inclusiu: Didàctica, pràctica i reglamentació». El taller l'impartirà Juanjo Bendicho, així com la comunicació posterior sobre la lliga que donarà a conéixer les claus i bases pedagògiques de la competició. Esta jornada hauria d'haver sigut la inicial, però va ser ajornada per la pluja.

La Lliga Oficial de Colpbol arrancarà oficialment a finals d'octubre amb la primera fase que abastarà els partits fins a Nadal, i finalitzarà a maig amb les Finals de Colpbol 2020, que es convertiran en la 23 edició del major esdeveniment de Colpbol i que en l'edició 2019 es van disputar a cinc seus: Oliva, Meliana, Burjassot, Alacant i la ciutat de València.

L'inici de la competició regular es complementarà amb exhibicions, tallers i accions formatives diverses organitzades per l'associació. La primera parada, el pròxim dissabte als actes de la Fimel de Meliana, amb una mostra i torneig de colpbol; una xerrada a la Universitat; o el curs de colpbol a la ciutat d'Elx, programat per a novembre.

A més, l'Escola de Colpbol de l'associació obri també la possibilitat a qualsevol centre interessat en posar en marxa un grup d'entrenament i gaudi extraescolar de colpbol, i estendre la pràctica i perfeccionament més enllà de l'horari estrictament escolar.