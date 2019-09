Els plans d'especialització esportiva complixen vint anys amb 340 alumnes en 2019-20

La Conselleria d'Educació i Esport celebrà el divendres 20 de setembre el vinté aniversari dels plans d'especialització esportiva de Cheste amb un emotiu acte que va reunir nombrosos alumnes, professors, educadors i tècnics que han format part dels 20 anys d'història del complex. L'esdeveniment tingué lloc al Complex Educatiu de Cheste, i comptà amb la presència del director general d'Esport, Josep Miquel Moya.

El vinté aniversari arriba en un moment en què Esport té com a objectiu estratègic el foment de la tecnificació esportiva i la formació academicoesportiva dels alumnes dels plans d'especialització esportiva de Cheste. Amb això, en esta legislatura s'han fet esforços per a incrementar el pressupost i el nombre de beneficiaris i esports d'estos plans d'especialització, amb una inversió de 475.000 euros per al curs 2019-20, més del doble que en el curs 2015-16.

Es tracta d'un impuls que ha permés arribar fins a un total de 340 alumnes beneficiaris en este nou curs al complex de Cheste, que entrenaran en les modalitats esportives d'automobilisme, atletisme, bàdminton, handbol, beisbol i softbol, hoquei, karate, natació, esport d'orientació, rugbi, taekwondo, tenis de taula, tir amb arc, triatló i voleibol.

El director general, Josep Miquel Moya, destaca la millora en les instal·lacions esportives del complex de Cheste gràcies a la inversió de la conselleria: «en estos moments s'està condicionant la piscina coberta i construint un camp nou d'hoquei herba. L'objectiu és que estes instal·lacions estiguen a disposició de les diferents federacions, fonamentalment per a estades de tecnificació autonòmica i estatal», assenyalà.

Compaginar estudis i esports

Els plans d'especialització esportiva estan dirigits a afavorir la formació integral de l'alumnat i contribuïxen a compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l'esport d'alt nivell. Els esportistes dels plans d'especialització esportiva compatibilitzen els seus estudis d'ESO i Batxillerat amb entrenaments d'alt rendiment dirigits per les corresponents federacions esportives.

Josep Miquel Moya volgué mostrar el seu «agraïment a les federacions per la seua voluntat ferma de participar en els plans d'especialització, al professorat de l'institut, als educadors i als tècnics de les federacions». «Els èxits de les categories inferiors de molts esports i la trajectòria de grans esportistes de talla mundial tenen la seua base en els plans d'especialització de Cheste», afirmà Moya.

L'objectiu marcat és la formació integral de l'alumnat, tant en l'àmbit acadèmic, absolutament prioritari, com en l'esportiu; amb insistència sempre en la formació humana, en la qual la tasca diària del professorat i els educadors en les residències és vital.