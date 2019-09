La Fundació Bromera celebra divendres a València una jornada formativa sobre clubs de lectura

L'Octubre Centre de Cultura Contemporània acull aquest divendres la primera jornada formativa de la campanya d'animació lectora «Clubs de lectura. Entre línies». Es tracta d'una activitat gratuïta adreçada a aquells professionals de biblioteques, llibreries i Centres de Formació de Persones Adultes (CFPA) que coordinen o volen posar en marxa un club de lectura en valencià.

La jornada començarà a les 10 h amb la presentació del projecte i dels materials que en formen part a càrrec de Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera. A continuació, a les 11 h, hi haurà una sessió pràctica de Mariola Nos, llibretera i directora de la revista cultural Espai Mariola Nos, sobre com iniciar, coordinar i gaudir de l'experiència d'impulsar un club de lectura.

A les 12 h es farà un descans de 30 minuts, on s'oferirà un refrigeri a la cafeteria de l'Octubre. Després d'aquest, Irene Rodrigo, divulgadora literària i presentadora del programa Una habitació pròpia, facilitarà als assistents estratègies per a dinamitzar les reunions dels clubs.

L'activitat clourà amb una taula redona sobre el present i futur dels clubs de lectura, on participaran el president del Gremi de Llibrers de València, Nacho Larraz; la presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, Amparo Pons, i el president del col·lectiu municipal de mestres i professorat de CFPA del País Valencià, Josep Vicent Martínez.

La campanya «Clubs de lectura. Entre línies» va ser impulsada en el mes de maig per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura amb l'objectiu d'estimular la creació i dinamització de clubs de lectura en valencià entre la població adulta en biblioteques, llibreries i CFPA.