L'Horta, Dacsa i La SubTerránea competixen pel millor espectacle teatral per a infants

L'Institut Valencià de Cultura, depenent de la Conselleria d'Educació i Cultura, organitza, per segon any consecutiu, els II Premis de les Arts Escèniques. L'objectiu d'estos premis és reconéixer els professionals escènics valencians i donar-los visibilitat, així com incentivar i promocionar la producció escènica valenciana. Entre les 54 obres candidates hi ha tres nominades a millor espectacle per a xiquetes i xiquets: «Anna i la màquina del temps», producció de Teatre Escalante creada per Dacsa Produccions; «Horta», de la companyia l'Horta Teatre; i «Federico» de la companyia La SubTerránea. La primera és una obra protagonitzada per una xiqueta curiosa, filla d'un científic i inspirada en l'obra de G.H. Wells. El segon espectacle, «Horta», recupera els valors arrelats a la terra i als costums valencians, contemporitzant-los. I «Federico» és un recorregut per l'imaginari, la poesia, els dibuixos i el teatro de Lorca.

El lliurament dels premis serà el 14 d'octubre a Alacant.