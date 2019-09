El termini de presentació del Premi d'Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d'Alzira finalitza el 31 d'octubre

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira han convocat la XIV edició del Premi d'Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d'Alzira amb l'objectiu de potenciar les diverses actuacions que s'estan portant a terme per a fomentar i consolidar l'hàbit lector.

Podran optar al premi totes les experiències que descriguen activitats que consciencien la població de la necessitat de llegir i que, al mateix temps, suggerisquen estratègies, jocs i activitats capaços de difondre el plaer de la lectura. De tots els treballs presentats, se seleccionarà un primer premi, dotat amb 800 euros per part de la Regidoria de Cultura d'Alzira, i un finalista, que rebrà 600 euros per part de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Enguany la novetat és que l'Ajuntament d'Alzira ofereix la possibilitat de presentar-s'hi telemàticament, adjuntant la memòria i els annexos en el web www.alzira.es. També s'hi podrà lliurar de forma presencial, com era l'habitual, per registre d'entrada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Alzira, La Clau (c/ Rambla, 23). El termini per a participar finalitza el 31 d'octubre.

Aquest premi està adreçat a totes aquelles persones que treballen en una biblioteca o en un centre educatiu o formatiu de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, així com a grups d'animació lectora, especialistes que ho estimen oportú i col·lectius de pares i mares, sempre que el treball presentat estiga vinculat a l'àmbit educatiu.

Premi a la innovació

Paral·lelament, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alzira ha posat en marxa el XII Premi d'Experiències d'Innovació Educativa Ciutat d'Alzira, format per tres modalitats –Educació Infantil i Primària; Secundària, i Educació Especial, EPA i Ensenyaments Especialitzats– amb una dotació de 800 euros cadascuna.