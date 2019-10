Coca-cola convoca la 60a edició del concurs Joves talents de relats curts

Coca-Cola ha convocat la 60a edició del «Concurs joves talents de relat curt», un certamen de literatura juvenil, sense limitació de temàtiques i estils, en el qual per a participar només és necessari estar cursant 2n de l'ESO.

A partir d'ahí, Coca-Cola dóna via lliure als estudiants perquè, davant el repte d'un mateix estímul creatiu per a tots, s'expressen a través dels seus relats, sense limitació de temàtiques ni estils i en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat.

Amb la convocatòria de la 60a edició arranquen uns mesos que constaran de tres fases (provincial, autonòmica i nacional) en els quals, a més de donar suport als joves, Coca-Cola es bolcarà amb els seus millors prescriptors, els professors, com a impulsors que són del talent jove. Així, a través de «Jornades Literàries per a professors», docents de tota Espanya podran gaudir d'un punt de trobada on compartir experiències i inquietuds amb els seus companys.

Després de participar en la prova escrita i presentar el seu relat, els jurats triaran 17 guanyadors autonòmics i quatre guanyadors en altres llengües. A tots ells, Coca-Cola els donarà l'oportunitat de viure l'«experiència Coca-Cola». Amb ella podran continuar ampliant la seua formació i adquirir noves habilitats. Tant professors com alumnes gaudiran així de tallers d'escriptura creativa, trobades amb escriptors i un viatge cultural a l'estrange.

El director de la Fundació Coca-Cola, Juan José Litrán,assenyala que «cada edició del concurs és especial» perquè significa que continua «el suport dels joves i despertant en ells l'interés per la literatura i la cultura». A més, remarca «que el compromís de Coca-Cola amb la societat espanyola i especialment amb els joves és un compromís de permanència en el temps.