Consciència de peus a terra

La cooperativa escuela 2, de la canyada, és un dels molts centres que s'ha mobilitzat i que està compromés amb la natura i la sostenibilitat, des d'infantil fins a secundària.

Utilitza l'aigua amb mesura, recicla tot el que pugues, reduïx la despesa de paper i plàstic, aposta per les llums LED, fes ús de les borses reutilitzables a l'hora de comprar i fomenta el transport públic i la bicicleta. Estes són algunes de les pràctiques que es poden dur a terme per a, entre totes i tots, reduir l'impacte mediambiental i la petjada de les persones en la Terra. Estes són, també, les ensenyances que transmet la cooperativa Escuela 2, de la Canyada (Paterna), a la seua comunitat educativa.

Este col·legi concertat és un dels molts centres educatius valencians que s'ha mobilitzat en els últims dies i es va sumar a la passada Setmana d'acció pel clima, que comptà amb el suport dels sindicats majoritaris, ONG internacionals i entitats ecologistes i mediambientalistes. La rebel·lia de l'adolescent Greta Thunberg, que ara fa un any es va asseure a les portes del parlament suec assegurant que estava en vaga pel clima, va generar el moviment estudiantil Fridays For Future i va convocar una vaga mundial el passat divendres. En València, la manifestació sumà milers de persones, la majoria joves, però també moltes famílies que es manifestaven junt amb els seus xiquets i xiquetes. Els instituts també es buidaren per la vaga d'estudiants.

A Escuela 2, la manifestació -a la qual es convidà a les famílies a participar-, era la cirereta d'una setmana plena de conscienciació i d'activitats. El dilluns es va fer un minut de silenci, el dimarts tota l'escola duia una samarreta verda, el dimecres es va organitzar un videofòrum, el dijous es van pintar les cares i el divendres, els xiquets i xiquetes s'ajuntaren al pati per a cantar.

«L'escola està molt sensibilitzada des de fa anys, però el moviment actual ha sigut una oportunitat per a reprendre el tema i fer un repàs», explica Ana Montagud, la directora de l'escola. «Hem reduït l'ús de cartons, cartolines, fulls... el que s'utilitza molt a les escoles. A més, no emprem llibres de text i estem fent accions perquè els alumnes porten cantimplores i deixar de contaminar amb les botelles de plàstic; i també tenim dos horts escolars... a poc a poc anem fomentant estes conductes entre l'alumnat i fent xicotets passos», afegix. Tanmateix, el centre promou l'ús de la bicicleta per anar a escola.

A Escuela 2 treballen la necessitat de tindre cura amb el medi ambient «de forma transversal i sistemàtica, any rere any»; i si bé es comença pels més menuts, «els alumnes de Secundària estan prou conscienciats».

María Santos, és professora de Plàstica a Secundària i apunta que tot este treball es desenvolupa «pel nostre futur i, sobretot, pel d'ells». «Nosaltres no hem tingut la mateixa oportunitat que el nostre alumnat; abans a classe no es parlava, per exemple, de consum responsable... i moltes vegades, sense saber-ho, ells ja estan conscienciats, perquè ja els sembla normal», afegix la professora. No obstant, assegura que, de tant en tant, «hem de fer-ho valdre, perquè no estiga només de 'música de fons'», i per a això ha sigut profitosa la crida internacional per l'emergència climàtica.

Per a Berta Navarro, mestra d'Infantil, és «impressionant la resposta dels xiquets i les famílies». «Ho entenen tot molt ràpidament i, a més, ho traslladen a casa i li ho expliquen als pares. S'ho agafen molt seriosament i estan molt motivats», detalla. A Infantil, acostumen a eixir cada setmana al barranc que tenen a tocar del centre. La setmana passada van aprofitar esta activitat per a conscienciar a l'alumnat sobre la importància de no embrutar els espais naturals i van arreplegar tres borses de deixalles i plàstics que els més menuts van trobar. «Els explicàrem que hi ha gent que aboca fem, moltes vegades al costat de l'escola, i estaven molt sensibilitzats i els impactà molt que ho feren persones adultes», recorda la mestra, que destaca la capacitat de sorpresa dels infants. «Els expliques un poc i al·lucinen. Per exemple, amb els plàstics, per a ells és molt fort que s'haja de foradar la terra per a arribar al petroli», relata.

En la mateixa línia s'expressa Ángela Esteve, també mestra d'Infantil. Defensa que el missatge arriba als més menuts i ho demostra amb un exemple: «Un pare em va comentar que li va proposar a la seua filla que triara una activitat per a fer una vesprada, i va triar anar a arreplegar plàstics a la natura». «El què anem fent dia a dia crea una consciència que després es trasllada a casa», detalla.

Més que una setmana

Per la seua part, Mireia Pons, mestra de Primària explica que l'escola ha fet un vídeo i una versió de la cançó Sing for the climate en castellà, valencià i anglés i de la qual cada grup es va preparar una part per a cantar-ho tots junts en el pati. «De Primària m'ha sorprés que l'alumnat està molt conscienciat: expliquen que tenen raspalls de dents de bambú, que no empren paper d'alumini... fan moltes accions cada dia, però cal seguir, perquè és el seu futur; és necessari un canvi de mentalitat i de forma de viure. Hem de passar a l'acció ja i fer-ho cada dia».

Ara, el centre ultima la posada en marxa d'un «comité ambiental», que coordine de forma coherent totes les accions i activitats entorn del medi ambient. L'objectiu és que este impuls «verd» es mantinga durant tot el curs i vagen sumant-se noves accions perquè «no es quede en una setmana».