Daniel Cassany inaugurarà la 5a Trobada de Professorat de Valencià

El doctor en Didàctica de la Llengua Daniel Cassany impartirà la sessió inaugural de la 5a Trobada de Professorat de Valencià, que tindrà lloc el 29 i 30 de novembre a la Casa de la Cultura de Xàtiva amb el títol «L'escriptura creativa a l'aula».

Daniel Cassany (Vic, 1961) és professor i investigador en la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciat en Filologia Catalana i doctor en Didàctica de la llengua, ha publicat més de 16 monografies sobre comunicació escrita i ensenyament de la llengua i al voltant de 100 articles científics.

L'activitat, homologada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, començarà el divendres 29 a les 17 h amb una intervenció de Cassany, titulada «Escriure per crear a l'època d'Internet». A continuació, l'escriptora i comunicadora Fani Grande impartirà un taller sobre com iniciar l'alumnat en l'escriptura creativa a través de tècniques narratives.

L'endemà, la trobada es reprendrà a les 9 h amb la ponència «La construcció del relat i els personatges», a càrrec de l'escriptor i periodista Xavier Aliaga. Després hi haurà un diàleg entre el poeta i traductor Marc Granell i Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, sobre el procés creatiu en la poesia. Tancaran la jornada representants de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Sambori i la Comissió Cívica Vicent Marçà, que parlaran sobre els premis que convoquen anualment per a estimular l'escriptura als centres educatius.

Les inscripcions es podran formalitzar fins al 22 de novembre en el web www.trobadaprofessorat.org, on està disponible tota la informació de l'esdeveniment. El preu de la matrícula és de 20 euros.

La Fundació Bromera és l'encarregada d'organitzar l'activitat, en estreta col·laboració amb els ajuntaments de Xàtiva i Alzira, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Gandia i Escola Valenciana.