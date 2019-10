Educació dedica al desenvolupament sostenible el nou calendari escolar

La Conselleria d'Educació dedica el calendari escolar, festiu i commemoratiu del nou curs 2019-20 als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Esta iniciativa va començar fa tres cursos amb la finalitat d'aprofitar les possibilitats didàctiques que es deriven de la celebració o commemoració en les aules dels dies assenyalats per a la vida democràtica del centre.

El calendari escolar, festiu i commemoratiu del curs 2019-20 marca amb punts de colors fins a 94 dies europeus, internacionals i mundials que se succeïxen als llarg dels 10 mesos lectius (de setembre a juny) i que corresponen a esdeveniments i valors de significació important que se celebren uns dies concrets arreu del món.

Les 94 fites que es volen commemorar s'engloben en cinc grans blocs temàtics: inclusió, igualtat i convivència (25 dies); salut (12 dies); plurilingüisme i interculturalitat (10 dies); ciència, sostenibilitat i medi ambient (25 dies); arts i cultura (10 dies); i ciutadania i participació (12 dies).

A més, també s'hi inclouen els festius estatals, autonòmics i territorials com la Magdalena (8 de març), Sant Josep (19 de març) i Sant Joan (24 de juny), així com les dates d'inici i acabament del curs en cadascuna de les etapes educatives.

Enguany, la nova Direcció General d'Innovació i Ordenació Educativa ha actualitzat el disseny del calendari escolar afegint alguns dies internacionals d'interés per a treballar a les escoles i instituts així com d'altres que han recomanat des dels centres educatius com a significatius.

En total s'han imprés 4.300 calendaris que seran distribuïts pels 1.847 centres educatius sostinguts amb fons públics que conformen el sistema educatiu valencià des d'Infantil fins a Batxillerat, FP i Educació Especial.

Cal remarcar que el calendari és de paper reciclat i amb tints lliures de tòxics. També es pot descarregar en format digital (a través del web de la conselleria), juntament amb un arxiu que permet imprimir en etiquetes els dibuixos icònics de cada un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en dos formats: 52,5 × 21,2 mm i 64,6 × 33,8 mm, i un altre amb la imatge completa dels 17 objectius de les Nacions Unides.

Escola i conscienciació

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) els van acordar el 25 de setembre de 2015 els líders mundials en l'Assemblea de les Nacions Unides. Este conjunt d'objectius globals van adreçats a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots i totes com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu té unes fites específiques que s'han d'aconseguir, com a molt tard, l'any 2030.

La directora general d'Innovació i Ordenació Educativa, Margarida Castellano, subratlla que assolir estes 17 fites «és cosa de totes i tots: dels governs, de les institucions i de la societat civil en general». «Els centres educatius i les seues comunitats hem de ser un agent importantíssim en la difusió, la conscienciació i l'aplicació d'estrs, i, de fet, ens pot ser educativament molt útil treballar-los de forma transversal en tots els nivells», conclou Castellano.

Les etiquetes dels ODS es poden emprar en múltiples propostes: apegar-les al calendari en els dies significatius per a relacionar la commemoració concreta de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible corresponent i treballar sobre el seu significat, fer-les servir com a pin, compondre un trivial o un joc de taula...