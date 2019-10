Els youtubers s'alien amb l'FP

La Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval) ha desenvolupat el primer gameplay de Minecraft d'Espanya per a acostar i viralitzar entre l'alumnat de Secundària les oportunitats laborals que oferix estudiar un grau d'FP de metall, una alternativa tècnica molt especialitzada, amb infinites eixides professionals i amb una oferta d'ocupacions ben remunerades que supera a la demanda. Es tracta del videojoc «Viaje a Metal Land, la aventura que te salvará de convertirte en un zombie laboral», una iniciativa pionera en el sector educatiu i empresarial que Femeval portarà a 1.200 estudiants de la província de València, en forma de xarrades d'orientació formativa a través del joc. Les primeres són al col·legi Nuestra Señora de Fátima i Escuelas San José, de València.

El famós youtuber i jugador valencià, Jaume Cremades, conegut com Perxitaa, amb 1,71 milions de subscriptors en Youtube, jugarà donant vida als protagonistes en este món metalmecànic creat ad hoc per Femeval en Minecraft, un dels videojocs més venut de la història amb 176 milions de còpies i 112 milions de jugadors al mes.

A través del recorregut virtual es posa en valor l'FP com la primera opció d'estudis i el metall com la millor eixida laboral, ja que en este sector l'atur per als titulats és pràcticament nul; els convenis establixen sous dels més elevats; hi ha igualtat d'oportunitats i també una gran projecció digital, perquè permet estudiar robòtica, sensòrica, ciberseguretat o mecatrònica.

Segons destaca el president de la patronal, Vicente Lafuente, «si volem que els joves consideren el metall com opció laboral, hem de connectar amb ells a través dels seus referents, codis, vocabulari i formes de comunicació; per això, hem decidit entrar en el seu joc». «En la vida els game over no molen, i apostar pel sector del metall és la millor jugada», apunta.

Els personatges són caricatures de realitats que, amb sentit de l'humor, s'embarquen en una aventura on els estudiants poden descobrir els avantatges de formar-se en una branca d'FP de metall: VioletaGamer i el seu germà Perxitaa són els protagonistes de 15 i 17 anys que caminen despistats amb què fer en la seua vida; el seu pare, qui els anima a estudiar un grau d'FP de metall; l'amic que canta trap, que no aconseguix triomfar en el món de la música; els zombis universitaris, titulats que no han trobat un lloc on exercir; Fred el mecànic, un professor d'FP mecànica; i Robotocho, un robot gegant, produït que apaga incendis i rescata a xiquets.

El Bosc dels dubtes, on als protagonistes els sorgeixen inseguretats sobre si estaran fent bé en començar un FP; les Mines de la destinació; o les Cavernes dels universitaris sense treball, on apareixen universitaris zombis i ancians opositors que vaguen sense destinació, són alguns dels escenaris d'este gameplay per al qual també s'ha creat el trap «Vaig metalizao» amb el qual els personatges de la història acaben ballant junts.

Gir del mercat laboral

«Viaje a Metal Land» -un projecte de Femeval subvencionat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball-, està disponible en el canal de Youtube de Perxitaa i en el de Femeval.TV perquè, després de les xarrades, l'alumnat puga jugar.

Este projecte sorgix per a donar resposta al gir de 180° del mercat laboral, en el qual per primera vegada en nou anys, els estudiants d'FP són més requerits per les empreses que els universitaris (42% enfront del 38,5%), sobretot en Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Informàtica i comunicacions, i Instal·lacions i manteniment, ja siga d'automoció, mecànica, energies renovables o de sistemes elèctrics, electrònics o automatitzats. Malgrat això, huit de cada deu empreses (un 78% del teixit productiu) no troba perfils tècnics amb FP.

Així mateix, i encara que contínua la tendència a l'alça en les matriculacions d'FP, Espanya seguix per davall de la mitjana dels països de l'OCDE amb una de les pitjors taxes d'escolarització en grau mitjà: el 12 % enfront del 26 % d'alumnes de 15 i 19 anys. Femeval considera prioritari revertir esta situació, perquè l'FP és la distància més curta per a accedir al mercat laboral i no tanca les portes a obtindre un grau universitari.

Àmplia oferta de cicles

L'oferta acadèmica és molt àmplia a la Comunitat Valenciana, amb 25 famílies professionals i 164 cicles formatius, de les quals sis famílies i 51 cicles pertanyen a la branca del metall, segons Femeval. I mentre la desocupació dels universitaris arriba al 30%, es reduïx a la meitat (un 16 %) entre els titulats tècnics d'FP. A més, s'estima que en 2020 prop de dos terços del creixement de l'ocupació els protagonitzaran titulats d'FP, apunten des de la federació.