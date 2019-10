Una festa d'Halloween diferent entre taurons

L'Oceanogràfic ho té tot preparat perquè la festa més terrorífica de l'any, Halloween, es visca entre els taurons que habiten per l'aquari.

Les nits del 31 d'octubre i 1 de novembre, a partir de les 20:00 hores, l'aquari més gran d'Europa obrirà en exclusiva per a un grup de valents disposats a resoldre un enigma a través de pistes amagades per tot l'Oceanogràfic. Per a això, les calaveres mexicanes i un grup d'actors caracteritzats, guiaran als assistents durant l'experiència.

Sopar per a agafar forces

Per a reposar forces, hi haurà un sopar en el restaurant Oceans, abans d'arribar a la part més impactant de la nit... agafar el son sota l'atenta mirada dels més de 30 taurons que naden per les aigües de l'Oceanogràfic. Nodrisses, grises, bou€ tots ells amb dents afilades i siluetes temibles, compartiran espai amb els participants durant tota una nit.