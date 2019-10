L'AVL convoca el III Concurs d'Escriptura en Valencià per a Estudiants d'ESO

«Els nostres majors, els meus iaios» és la temàtica escollida enguany per a la tercera edició del Concurs d'Escriptura en Valencià per a Estudiants d'ESO que organitza l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en col·laboració amb El Corte Inglés, Caixa Popular, Bioparc i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Amb l'objectiu de fomentar l'escriptura en valencià entre els joves, l'AVL ha convocat aquest certamen adreçat a estudiants de Secundària i centres docents, que enguany, es divideix en quatre categories, una per curs.

Pel que fa als premis, n'hi haurà tres per a cada categoria: un primer, amb un val de 500 euros; un segon, amb un val de 400 euros; un tercer, amb un val de 300 euros, i dos accèssits per valor de 100 euros cada un. Tots els guanyadors rebran un lot de llibres de l'AVL i un altre de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. També hi haurà tres premis per als centres que més redaccions aporten al certamen: un val de 1.000 euros per al primer, un de 600 per al segon i altre de 400 per al tercer.

Les tres millors redaccions

Enguany, com a novetat, s'ha creat el Premi Carme Miquel per a guardonar el departament, l'àrea o el professorat de valencià que més haja promogut el foment de la nostra llengua entre l'alumnat. Així, els participants hauran de lliurar una memòria amb les activitats realitzades durant el curs 2018-2019, certificada per la direcció del centre, i optaran a guanyar una placa acreditativa i un val per import de 2.000 euros.

Segons les bases, el professorat del centre haurà d'enviar a l'AVL, abans del 21 d'octubre, els dos millors treballs de cada curs. Un jurat constituït a aquest efecte elegirà, finalment, les tres millors redaccions de tota la comunitat escolar valenciana en els respectius nivells. Tota la informació del concurs està disponible en el web oficial de l'AVL.