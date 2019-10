Més de 300.000 escolars han passat per la Sala l'Horta en 25 anys

L'equip de la Sala l'Horta i la seua companyia impulsora, l'Horta Teatre, volen compartir el proper diumenge l'alegria d'haver complit 25 anys, amb una festa oberta al públic. Així, teatre de carrer, circ a ritme de rock-and-roll i un brindis amb orxata protagonitzaran la festa d'inauguració de la 25a temporada, a partir de les 17.30 hores al barri de Castellar-l'Oliveral.

La sala sorgí en un moment d'efervescència cultural on hi havia «una aposta clara de l'administració» per a impulsar les companyies que «descentralitzàvem l'oferta cultural, portant-la fora del centre de la ciutat», comenta Alfred Picó, director de la Sala l'Horta qui admet que també hi ha hagut moments complicats, com quan desaparegué el Circuit Teatral. «Però ací estem un quart de segle després d'alçar el teló i amb ganes de donar batalla almenys 25 anys més», bromeja el director d'un centre que combina la veterania d'alguns membres de l'equip amb components més joves a l'àrea de producció i personal de sala.

Per al futur, demanen un major compromís de les institucions, de l'Ajuntament de València i la Conselleria de Cultura, amb els teatres privats per a, entre altres coses, poder millorar unes infraestructures per les quals passa moltíssima gent.



Activitat extraescolar

Una de les claus per a la supervivència d'este teatre són els centres educatius. Al llarg de dues dècades, vora 1.300 centres docents i 300.000 espectadors han participat en la campanya escolar de la Sala l'Horta, amb una programació que ha inclòs 150 espectacles amb 15.000 funcions. Cada any gaudixen del teatre entre 12.000 i 18.000 escolars. Enguany, la campanya s'estendrà de novembre a maig, amb 11 espectacles entre setmana que, en alguns casos, també arriben a la programació familiar dels caps de setmana.

En estos anys, la Sala l'Horta ha comprovat que les arts escèniques estan cada volta més arrelades com a activitat extraescolar, com una part del currículum educatiu i una manera de traslladar valors, conceptes i vivències als xiquets. «Els menuts es posen a la pell dels personatges de les obres, desenvolupen l'empatia, senten emocions i experimenten situacions que, pot ser, encara no han viscut», comenta Picó. Un aprenentatge que cada volta és més primerenc, amb la gran acceptació de propostes per a criatures de zero a tres anys.

Enguany passaran per la campanya escolar i per la programació familiar La Teta Calva amb El tambor de Cora o Maduixa Teatre amb Dot, per exemple. Mentre que només per a centres educatius es faran funcions de Cirque Déjà Vu i Adéu Peter Pan, de les formacions catalanes La Baldufa i Festuc Teatre, respectivament. A més, es podrà vore l'espectacle Le Fumiste dels francesos Dondavel.



Oferta per a públic familiar

Ja dins de la programació dels diumenges, oberta a les famílies, per als pròxims mesos s'inclou la companyia aragonesa Teatro Arbolé amb Leocadia y los ratones, o la murciana Teatro Silfo amb La Luna en el jardín, entre altres.

Esta oferta teatral familiar es completa este mes amb tres propostes. El dia 13 arriba al teatre Cuida'l, una peça per a bebès de la companyia catalana Fes-t'ho com vulguis. El 20 d'octubre serà el torn de la formació valenciana Teatre de la Caixeta, amb El nas de Pinotxo. I les propostes del mes es tanquen el diumenge 27 amb la nova creació de L'Horta Teatre, Bola, un muntatge per a espectadors de zero a tres anys que juga amb la geometria per a ensenyar als menuts que les coses poden ser de moltes formes.