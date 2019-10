Aprendre de les aus, a l'abast de tothom

S'inicia una nova temporada dels cursos de l'Oceanogràfic 2019-20, una estupenda ocasió per a poder aprendre i ampliar coneixements sobre els diferents grups d'animals que es troben en l'aquari. El primer d'ells és el curs «Maneig, manteniment i conservació d'ocells aquàtics i marins», que es realitzarà del dimecres 23 al dissabte 26 d'octubre. Este curs, de 16 hores de duració, pretén aprofundir en aspectes genèrics i específics dels ocells aquàtics i marins, utilitzant l'Oceanogràfic com un recurs únic que permeta transmetre continguts de comportament, maneig i cura al medi controlat, així com fomentar actituds de respecte cap a elles i el seu entorn a totes les persones interessades en augmentar els seus coneixements sobre la matèria.

El contingut del curs és molt complet i alterna sessions teòriques amb sessions pràctiques. Per a les teòriques, s'utilitzaran recursos audiovisuals i dinàmiques participatives en una aula a càrrec de diferents professionals de l'Oceanogràfic que parlaran de diferents temes, com les adaptacions dels ocells al medi aquàtic, la reproducció o la medicina preventiva en ocells aquàtics i marins. A més, dos professionals externs i experts en l'estudi d'ocells també participaram en el curs.

Les sessions pràctiques es realitzaran en les instal·lacions de l'aquari, on els cuidadors explicaran aspectes sobre alimentació i cures de les espècies, incloent una sessió d'alimentació dels pingüins de coroma blanca o l'entrenament dels pelicans. Observar al costat dels cuidadors les seues tasques, permetrà als assistents conéixer i entendre el maneig i manteniment necessari en els ocells aquàtics i marins en un medi controlat.

El dissabte 26 es realitzarà una eixida a la marjal dels Moros, un aiguamoll situat al costat de la costa entre les poblacions de Puçol i Sagunt i que alberga una gran quantitat i varietat d'aus. En esta excursió s'identificaran les diferents espècies que s'observen i es comentaran les seues característiques. Així, l'alumnat podrà completar la informació obtinguda en les sessions.

Component educatiu

Tots els cursos de l'Oceanogràfic tenen un component educatiu i no solament es parla de biologia i del comportament animal, sinó també del recurs educatiu dels animals en un medi controlat per a realitzar diferents activitats amb la comunitat escolar. D'esta manera, es mostren diferents estratègies educatives per a acostar la conservació als visitants de l'aquari.