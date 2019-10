Impuls a la tutoria entre iguals

Si bé la tutoria entre iguals (TEI) és un camí sòlid envers la millora de la convivència dels centres educatius de Secundària i Batxillerat, el projecte s'enfortix amb la presència d'actius com «El Penyo». A l'IES Álvaro Falomir d'Almassora el TEI ha començat amb la força que sempre aporta als seus projectes Juanjo López, «El Penyo», un atleta amputat, multicampió de triatló, maratonià i actualment campió de natació en mar obert.

La trobada entre el primer atleta sense cama capaç de finalitzar la Transvulcania, un dur ultramarató de muntanya a les illes Canàries, i l'alumnat despertà en els joves l'interés i l'empatia que genera algú que protagonitza una trajectòria de superació personal tan especial. «M'agafà el bou i sabia que era molt greu; després d'onze operacions vaig decidir que em tallaren la cama i he lluitat pel meu futur; acompanyant-me de gent que sumava i sobretot treballant intensament», explicà. «L'esport m'ha ajudat a ser qui sóc, i amb el que vaig treballar abans m'ha permés poder comprar estes cames amb les quals còrrec, faig bici o fins i tot surf «, detallà, abans de destacar que «el més important de tot, és saber cap on vols anar i lluitar per aconseguir-ho; jo volia viure la vida amb intensitat».

Perseguir els somnis

Juanjo López va recórrer els 74 kilòmetres i els 8.000 metres de desnivell que planteja la Transvulcania canària en 16 hores, 9 minuts i 41 segons; una gesta que «El Penyo» destaca essencialment per la consecució del somni i sobretot pel suport que va rebre de totes les persones que l'envoltaven.

«La vida és un camí que anem dibuixant-nos nosaltres mateixos, per això cal saber amb qui caminem; envolteu-vos sempre de gent que suma, de companyes i companys que us aporten alguna cosa; si no és així, no podreu aconseguir-ho. A més, és ara quan heu de saber què voleu i tirar endavant. Cada pas és fonamental per al futur; si no, et passa una cosa com el que m'ha passat a mi i t'enfonses per sempre», afegia l'atleta.

La tertúlia establerta entre els quasi 300 alumnes del primer cicle d'ESO i l'esportista pivotà al voltant del treball personal, el compromís, l'autoestima i la cooperació per a la consolidació d'un futur millor. Els estudiants es manifestaven admirats en conéixer la trajectòria del protagonista d'una història de vida com la que els presentava Juanjo López.

«Mai oblidaré el que ens ha contat, crec que hauríem d'escoltar més persones com Juanjo López, 'El Penyo', perquè he aprés la importància del treball diari i les possibilitats que tenim si creem en allò que fem», apuntava un estudiant de 4t d'ESO després d'escoltar a l'esportista.

«Conéixer la història del Penyo em fa més fort, crec que m'ajudarà a ser més responsable i allunyar-me de gent que no m'aporte res. Sé que el món de les drogues és un perill i he vist com ell ha sigut capaç de superar fins i tot la mort. Em sembla un crac», explicava l'estudiantat.

Amb l'empremta de l'atleta, l'alumnat de 3r i 4t d'ESO del centre almassorí assumirà la responsabilitat de tutoritzar els estudiants de 1r amb major contundència. «Poder guiar i ajudar els qui acaben d'arribar a l'institut ens servix també a nosaltres per a créixer com a persones», afirma Mireia Jiménez, de 3r A. En este sentit, Raül Garcia destaca la importància del TEI per a consolidar una xarxa de protecció de la convivència i el respecte al centre. «Hem treballat en raps sobre el TEI i paraules com 'inclusió', 'cooperació', 'ajuda' o 'alegria' mostren la clau d'este projecte», detalla.

Amb tot, la capacitat i la força de Juanjo López ha impregnat les aules de l'institut Álvaro Falomir, una comunitat educativa que pretén que els seus estudiants dialoguen i miren críticament la societat, i siguen capaços d'aportar i construir un món millor.