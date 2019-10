«Els auxiliars de conversa ajuden el professorat a millorar el nivell del coneixement d'idiomes de l'alumnat»

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, acompanyat per la directora general d'Innovació i Ordenació Educativa, Margarida Castellano, ha participat en la primera de les tres jornades d'acollida i orientació als 749 auxiliars de conversa nadius, que es celebrà el passat divendres a l'edifici Nexus de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Segons Marzà, els auxiliars «provenen de més de 15 nacionalitats» i «afavorixen un millor domini de llengües estrangeres a l'alumnat», ja que, com apunta, «els auxiliars de conversa ajuden el professorat a millorar el nivell de coneixement d'idiomes de l'alumnat, especialment, de l'anglés». Tanmateix, el conseller assegura que esta figura que arriba als centres educatius, «així com els cursos gratuïts en anglés per al professorat valencià a les EOI i les estades a Irlanda i al Regne Unit són tres de les mesures per a implantar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglés en el nostre sistema educatiu i fomentar així el plurilingüisme de l'alumnat».

La trobada a València reuní els 360 auxiliars estrangers de conversa que des del passat 1 d'octubre s'han incorporat a centres educatius de les comarques de València i que provenen de països com Austràlia, els Estats Units, el Canadà, el Regne Unit, Irlanda, Nova Zelanda, Bèlgica, Bulgària, la Xina - Hong Kong, les Filipines, Finlàndia, Hongria, Luxemburg, Noruega, els Països Baixos i Suècia. A més, també hi participaren els seus tutors i el professorat que els acull a les escoles i instituts.

La següent jornada d'acollida es farà demà, dijous, al Paranimf de la Universitat d'Alacant i reunirà els 283 auxiliars de conversa de les comarques alacantines, mentre que el divendres, 18 d'octubre, se celebrarà la trobada dels 106 auxiliars de conversa de les comarques de Castelló a l'Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana.

Més de 800 auxiliars

Les jornades, a més d'informació sobre el programa, inclouen una conferència de l'especialista en ensenyament de l'anglés i professor titular del Departament de Didàctica de Llengua i Literatura de la Universitat de València, Agustín Reyes Torres, amb el títol «Conversation and the guided reinvention of knowledge». A més, es mostraran sis experiències d'èxit fruit de la col·laboració entre els auxiliars de conversa i els seus tutors que s'han dut a terme a les aules valencianes durant els tres cursos anteriors.

Els auxiliars de conversa són estudiants universitaris o recentment graduats provinents de països d'arreu del món de parla anglesa. Des del passat 1 d'octubre i fins al pròxim 31 de maig de 2020 acompanyaran en les aules el professorat a l'hora de reforçar les destreses orals de l'alumnat.

L'auxiliar de conversa col·labora amb el docent responsable 16 hores setmanals, de les quals almenys una és de coordinació amb el tutor o professorat corresponent i 12 hores són d'atenció directa a l'alumnat. L'ajuda mensual i de compensació de les despeses de manutenció i allotjament que rep un auxiliar de conversa és de 1.000 euros. Tanmateix, Educació cobrix les pòlisses de repatriació i d'assistència sanitària per als auxiliars de conversa de fora de la Unió Europea.

A més dels 749 auxiliars de conversa en anglés per a les escoles, que finança la Conselleria d'Educació amb un pressupost de huit milions d'euros, este curs el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha assignat 62 auxiliars estrangers de conversa més en anglés, francés, alemany i italià que ajudaran a millorar les competències comunicatives orals de l'alumnat de 47 instituts d'ESO, Batxillerat i FP. En concret, estos 62 auxiliars de conversa són 37 d'anglés, 16 de francés, dos d'italià i set d'alemany.