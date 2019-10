Escolars i ancians units contra l'alzhéimer i la soledat

La solitud dels majors és una epidèmia creixent. Així ho afirmen els especialistes de Serveis Socials, que observen una tendència en augment que provoca que els ancians i ancianes se senten abandonats en els seus últims anys de vida. A Espanya hi ha prop de 4,7 milions de llars unipersonals, dos milions de les quals (el 42,5 %) estan habitades per persones majors de 65 anys. La soledat està unida, desgraciadament, a la depressió, l'ansietat o l'insomni.

El col·legi La Milagrosa d'Alberic unix a xiquets, xiquetes i ancians per a combatre l'oblit i la soledat. Ho va fer nou a propòsit del Dia de l'alzhéimer, que va permetre reunir a escolars i diverses persones majors de la residència en una proposta que dinamitza la vida dels ancians i aporta educació basada en valors als escolars, ja que treballen la sensibilitat, l'empatia o el respecte. Donades les inclemències meteorològiques, la jornada (prevista al carrer) es va haver de desplaçar al saló de plens de la casa consistorial. Allí es van llegir diversos manifests i els joves van interactuar amb els majors, a través d'un particular «Pasapalabra» en el qual es van repassar paraules vinculades amb la malaltia. Els xiquets i xiquetes llegien una definició i els majors es referien a la paraula buscada.

«Demanem als veïns i veïnes que siguem conscients que la millor cura de l'alzhéimer és l'afecte, perquè la demència ens podrà esborrar els records o la memòria, però mai els sentiments i les emocions», va afirmar l'alumnat.

Intercanvi de coneixements

El programa amb els majors (molts d'ells afectats per patologies mentals) permet als joves d'Educació Infantil i Primària intercanviar coneixements i, al mateix temps, enfortir-se entre ells. Tot en una iniciativa pionera dirigida a fomentar la comunicació entre majors i menuts. Es tracta d'una lliçó intergeneracional que es resumix en quatre tallers: estimulació cognitiva, noves tecnologies, Educació Física i contacontes. A través de la dinàmica es percep la màgica combinació entre l'ensenyament de valors, com la paciència i la solidaritat per part de les persones de major edat, i el regal de l'energia i la curiositat permanent dels més menuts, que semblen posseïdors de totes les preguntes.

El projecte forma part de la línia educativa del col·legi La Milagrosa des de ja fa anys i han sigut molts els alumnes que han interactuat amb els usuaris de la residència, en el Dia de l'alzhéimer, que es celebra el 21 de setembre.