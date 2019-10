«Espanta la por!» celebra Tots Sants amb un complet programa d'activitats

La iniciativa «Espanta la por!», impulsada per quart any consecutiu pel Museu Valencià d'Etnologia, ha preparat un programa molt complet per a celebrar la festivitat de Tots Sants amb un bon grapat d'activitats per a tots els públics. Tindran lloc entre demà, 17 d'octubre, i el 16 de novembre en diferents sales de l'esmentat museu.

Enguany, l'alumnat del Grau de Moda de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD) ha dissenyat un conjunt de disfresses que formaran part de l'exposició «Vestir la por», que s'inaugurarà demà a les 19.30 h i es podrà visitar fins al 5 de gener a la Sala II del museu.

Entre les activitats previstes per a octubre hi ha la sessió «Butonis, bubotes, tresors, encantades i reines mores» (el dia 19 a les 20 h), exclusiva per a adults, a càrrec de l'escriptor Víctor Labrado. També s'hi presentarà Marta és un donyet amb l'il·lustrador Joel Miralles i l'autor Sergi Morales, que visitaran el museu el 25 d'octubre a les 19 h. El 26 s'hi farà un escape room a la biblioteca (18 h), mentre que el 27 hi haurà la partida demostració del joc «Espanta la por!» (11 h, sala de Secà i Muntanya).

Per al mes de novembre s'ha organitzat la conferència «Los miedos en la infancia: comprendiéndolos para ayudarles» (el dia 8 a les 19 h), amb Alberto Soler, psicòleg, i la sessió d'adults «De rondalles i ferments» (el dia 16 a les 20 h) amb l'escriptor Miquel Puig. També s'hi faran tallers per a públic familiar i escolar, així com funcions de teatre infantil.

El projecte, que reivindica l'imaginari valencià de la por i fomenta la literatura popular valenciana, compta a hores d'ara amb l'adhesió d'un centenar d'entitats, entre museus etnològics i biblioteques valencianes.