El peix serra també té el seu dia internacional

L'Oceanogràfic de València ha volgut subratllar el Dia Internacional del Peix Serra del demà, 17 d'octubre, amb una sèrie d'activitats dirigides a escolars per a posar en relleu el gran valor que té esta espècie, de la qual espoden vore dos exemplars en l'aquari.

En concret es tracta de treballar amb els cursos de 5é i 6é de Primària del CEIP Francisco Giner de los Ríos de València, que alternaran l'activitat amb una visita per la zona tècnica de l'aquari.

L'activitat consistirà en portar als xiquets i xiquetes, a les 10.30 hores, a la instal·lació d'Oceans on Marga Ardao, responsable d'Oceans, els explicarà tot el relacionat amb el peix serra i la seua problemàtica actual, perquè és una espècie que està amenaçada. L'alumnat podrà preguntar directament a la responsable tots els detalls referits a este interessant peix, pertanyent a la família Pristidae, que respondrà a les preguntes que els escolars li realitzen. A les 12.30 hores està revist que es repetisca l'activitat, d'una hora, amb un altre grup. En finalitzar la sessió, se'ls entregarà a cadascun dels participants una xapa amb el dibuix d'un peix serra.



Un animal en perill

El Dia internacional del peix serra està assenyalat per a crear consciència sobre una de les espècies de taurons més amenaçades del planeta. Per això, a nivell mundial s'elaboren campanyes per a este dia, on el missatge se centra en la conscienciació sobre el perill d'extinció que patixen les diferents espècies de taurons en general i els peixos serra en particular, a causa de les pràctiques de pesca destructives, la devastació de l'hàbitat i el comerç de curiositats. En concret, el peix serra és una espècie protegida per la seua característica serra, ja que en molts països es comercialitza com suvenir per als turistes.