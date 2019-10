Una escola singular

El CEIP Luis Vives de València es permet el «luxe» d'anar tots a una per ser una escola menuda, de 200 alumnes i només una línia. Així, poden fer grups internivells i participar tots alhora en els tallers audiovisuals, a més de fer eixides conjuntes. A més, és la segona escola més demandada en tota la Comunitat Valenciana, gràcies a la seua aposta per la innovació educativa, malgrat tindre més de 100 anys i ser la segona més antiga de la ciutat de València. En 2016 van versionar la cançó «I will survive» i van rebre la visita de Gloria Gaynor.