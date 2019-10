Llums, càmera i Aula!

Els projectes d'innovació calen en el substrat dels centres educatius i germinen, anys després, amb forma de noves maneres de treballar que ja s'implanten en la rutina de les escoles i instituts que creuen que una altra manera d'aprendre és possible.

Un exemple d'esta visió és el CEIP Luis Vives de València, en el qual fa tres cursos van dur a terme un projecte d'innovació centrat en el món audiovisual i en la creació de vídeos i curtmetratges. Des de l'escola expliquen que els resultats van ser tan positius, que van decidir continuar amb els treballs audiovisuals, encara que el projecte d'innovació ja haguera finalitzat.

Així, podem dir que el CEIP Luis Vives de València és una escola de cine, literalment. A l'horari, tots els cursos reserven un espai setmanal per a realitzar el taller d'audiovisuals. La directora, Pilar Estela, i la mestra Inés Pérez apunten que es creen grups heterogenis d'alumnat de diverses edats: treballen junts els de 1r, 2n i 3r de Primària; així com els de 4t, 5é i 6é. Els més menuts són guiats pels docents i creen les seues obres amb plastilina i tècniques com l' stop motion, mentre que els més majors són quasi autònoms i prenen totes les decisions, a més de fer guions.

«Quan va acabar el projecte d'innovació, ens sabia molt mal deixar el cinema i vam decidir mantenir-ho com un recurs de treball més, ja que amb uns resultats tan bons no podia tindre un principi i fi», apunta la mestra. «A l'escola tenim molt clar que el cinema i l'audiovisual són recursos molt motivadors amb els quals es poden treballar moltes facetes, com les emocions», explica Pérez. En esta línia, la directora assegura que «molts dels xiquets que a l'aula es mostren 'tancats', s'obrin molt més, ja que es treballa la part emocional, a més de competències bàsiques i aspectes del currículum». Per això, conclou que el cinema «és la millor manera de treballar valors d'una forma implícita i malgrat que els escolars no siguen conscients».

Tanmateix, Pérez destaca que l'audiovisual és un recurs «transversal» en l'àmbit escolar i que dóna moltes possibilitats, ja que, a més de la narració, permet treballar altres gèneres, com l'entrevista... i amb la imatge es pot ensenyar als infants a «llegir» i analitzar una pel·lícula, desenvolupar el seu sentit crític i cultural, i respectar el treball de la resta de companys. I, com no pot ser d'altra manera, els menuts també desenvolupen la seua creativitat.

A estos beneficis, cal afegir el del treball en grups amb integrants de diferents edats. Pilar Estela apunta que així augmenta la companyonia, i que tots els alumnes de l'escola es coneixen i fan pinya, perquè els majors cuiden dels menuts i a l'inrevés. Es crea «un vincle que fa que la convivència millore i que desapareguen conflictes que abans sí que hi havia», reconeix.



Un treball que ve de lluny

Malgrat que el projecte d'innovació «Al Luis Vives ho passem de cine» es desenvolupà en 2017-18, el centre ja havia introduït l'audiovisual a les aules els cursos anteriors, amb l'impuls de la direcció, junt amb l'equip docent, i la col·laboració de tota la comunitat educativa. De fet, una mare és l'encarregada de l'activitat extraescolar de cinema, que també es va implantar.

En tots estos anys, l'escola ja acumula un grapat d'activitats i resultats que visualitzen la tasca feta. El curs passat finalitzà amb la I Gal·la de Premis Luis Vives, en la qual va participar tot el centre i es van presentar les obres creades als tallers lectius, junt amb el professorat, a l'activitat extraescolar i les que havien fet les famílies a casa.

Ara, abans que acabe l'any el centre espera estrenar una pel·lícula documental sobre un teatre musical creat per l'escola i que es va presentar al Teatre Olympia de València. L' atrezzo, el decorat, la perruqueria, el maquillatge, la coreografia, la direcció, els tècnics de so i imatge... tot va ser ideat i organitzat pel centre.

En 2016-2017, l'alumnat va traure a la llum el curtmetratge «Nacho y Fala, unos buenos amigos», amb el qual van donar la benvinguda a 40 menors sahrauís que estigueren en València gràcies al programa Vacances en Pau.

A més, el professorat ha participat en les jornades sobre Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) que va organitzar el Cefire, on mostraren com aprofitar el cinema mut de Chaplin; i tant els escolars com els seus docents han rebut diverses formacions d'edició, muntatge, interpretació... Tanmateix, el centre acostuma a participar en esdeveniments com la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) o el Festival Internacional de Cinema Infantil de València (FICIV). Sense anar més lluny, fa uns dies tota l'escola va anar al cinema, en una activitat emmarcada en el FICIV.