L'Oceanogràfic i Global Omnium participen demà en el congrés sobre els ODS a València

Demà, dijous, se celebra a tot el món l'aniversari de l'entrada en vigor en 1945 de la Carta de les Nacions Unides. Per este motiu s'ha preparat, sota el lema «Contamos contigo», el Congrés Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que ha sigut organitzat pel Centre de les Nacions Unides de Tecnologia de la Informació i de les Comunicacions a València, Ponts Digitals i Sociolidaris, i es desenvoluparà en la Marina Real del Cap i casal a partir de les 9:15 hores.

El congrés incorpora un variat i complet contingut tècnic i formatiu en el qual, en forma de taules sectorials, xarrades, exposicions i tallers, es podran mostrar les experiències, que els diferents grups d'interès valencians estan duent a terme tant des de la difusió i divulgació com de la sensibilització i també implementació d'alguns dels 17 ODS fixats per l'ONU.

Els ODS coberts per l'Oceanogràfic aborden tant l'educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua neta i sanejament, energia assequible i no contaminant com a vida d'ecosistemes terrestres, submarina, acció pel clima, producció i consum responsables, ciutats i comunitats sostenibles i reducció de les desigualtats.

En total sumen 76 iniciatives, programes o accions que contribuïxen a la sostenibilitat tant del propi aquari com a la conscienciació i acció medioambientalista de la societat en favor d'un consum i hàbits de sostenibilitat.

Participació de l'aquari

L'Oceanogràfic de València, a través de la seua fundació, portarà als assistents del congrés tota la informació sobre com treballa per seguir deu objectius dels 13 fixats per l'ONU i, a més, d'una forma més perceptiva pel que oferiran tallers i una exposició in situ.

Enfront de la paradeta de l'Oceanogràfic, s'alçarà una mostra de brosses marines amb gran varietat de residus, que arreplega la fundació en les seues constants neteges de platges, i que són bona mostra del que està danyant la fauna i la flora marines: plàstics, principalment, arts de pesca, burilles, bastonets, boles de detergent, etc.

A més, en una zona dedicada a tallers, la Fundació Oceanogràfic alternarà un de brosses marines amb un altre en el qual s'explicarà el programa de recuperació de tortugues marines des de l'ARCA del Mar, que ha arribat ja a quasi 500 tortugues, mostrant la seua biologia, la seua problemàtica, casos reals d'animals del nostre litoral, acompanyat de material real (plàstics, xarxes, closques, contingut estomacal, etc.) de casos als quals ha fet front l'equip.

Tasts d'aigua

En paral·lel Global Omnium, centrarà la seua participació en accions de divulgació i conscienciació per a donar a conèixer les bondats de beure aigua de l'aixeta com una acció eficaç en la sostenibilitat del consum, a més de l'estalvi econòmic que comporta. L'objectiu és contribuir a reduir la generació de residus plàstics i assentar hàbits de consum tan saludables com respectuosos amb el medi ambient. En concret i al llarg del dia es celebraran tasts d'aigua de l'aixeta com un divertit joc per a descobrir quin és la vertadera aigua que es pot veure a les cases de la ciutat de València.

Finalment, Global Omnium instal·larà una font perquè els participants puguen omplir les seues botelles d'aigua reutilitzables.

Tant la Fundació Oceanogràfic com Global Omnium oferiran als seus visitants botelles rellenables d'alumini etiquetades amb missatges de conscienciació.