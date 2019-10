«En marxa per la inclusió» convoca a 300 joves

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), i la EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió (EAPN CV), formada per 28 entitats, presenten el programa «En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves», que es desenvolupa enguany i oferix un programa de 20 visites guiades a recursos d'entitats d'inclusió social, en els quals participaran més de 300 joves que podran trencar amb visions estereotipades de la pobresa i l'exclusió social.

El projecte té programades per als mesos d'octubre i novembre dotze visites a la ciutat de València a recursos de Acoec, Apip-Acam, YMCA, FISAT, Fundación Secretariado Gitano, Rais Llar Sí, Codifiva, Fundació Cepaim, Fundació Novaterra, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Iniciatives Solidàries.

També estan programades huit visites guiades a Castelló a projectes socials de Cáritas Diocesana Sogorb-Castelló, FISAT, Creu Roja Castelló, PATIM, ACCEM, Acció contra la Fam i Fundació Secretariat Gitano.

La finalitat de les visites, reunides en una ruta per la inclusió social, és donar a conéixer el treball que realitzen les organitzacions per la inclusió social de persones en situació de major vulnerabilitat i quines són les claus i prioritats en la lluita contra la pobresa. Es pretén que els i les joves coneguen diferents realitats i aspectes de la pobresa o exclusió social en la Comunitat Valenciana, que s'acosten al context en el qual treballen les organitzacions, trenquen estereotips respecte a les persones afectades per esta realitat i s'informen sobre el valor del treball en xarxa i les opcions de voluntariat possibles.

«En Marxa per la Inclusió» inclou també tres tallers formatius a l'octubre i novembre en centres educatius i per a personal tècnic de joventut. El programa busca oferir oportunitats i sinergies entre la joventut, l'IVAJ -depenent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives- i les entitats d'inclusió social. El projecte es desenvolupa en el marc de la campanya «M'importa. Educar en valors» de l'IVAJ, en la web de la qual els joves poden inscriure's.