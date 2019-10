El Palau de les Arts reserva la preestrena de 'La tavernera del port' a menors de 29 anys

El Palau de les Arts reserva la preestrena de la sarsuela «La tavernera del port», de Pablo Sorozábal, este divendres, 25 d'octubre, a menors de 29 anys, dins de la nova proposta «Preestrena fins a 28» que comença este cap de setmana.

Segons ha explicat el director artístic del teatre, Jesús Iglesias Noriega, el propòsit d'esta iniciativa és que «el públic jove es reconega com a part de Les Arts, per això li dediquem exclusivament una funció. A excepció del personal d'atenció al públic, no hi haurà ningú major de 28 anys eixe dia a la Sala Principal».

Amb esta obra, Les Arts introduïx a València una proposta que gaudix de gran acceptació en els grans teatres d'òpera europeus i que, amb un preu simbòlic de deu euros per localitat, pretén incorporar la lírica en l'agenda d'activitats d'oci dels més joves.

«La tavernera del port» de Sorozábal, és el primer títol de «Preestrena fins a 28». Considerada com «una de les últimes grans sarsueles de la història», l'elecció d'esta obra per a inaugurar este cicle respon, segons apunta Iglesias Noriega, a l'interés per «descobrir i mantindre la vigència del gènere líric espanyol per excel·lència entre les noves audiències. I per a això, és imprescindible fer-ho amb els màxims estàndards artístics».

A esta elecció s'unix la recomanació de la jove soprano valenciana Marina Monzó, que als seus 25 anys és la protagonista de l'obra. Segons explica, «els joves necessitem conéixer les nostres arrels i esta sarsuela pot ser una ocasió perfecta per a obrir-se a altres gèneres musicals, a més és un espectacle molt viu i dinàmic, que ajunta tant a grans actors del teatre i televisió com a cantants lírics espanyols».

Primeres figures

Mario Gas, un dels grans noms de l'escena nacional, firma la producció de «La tavernera del port». L'espectacular muntatge, que ha rebut elogis de públic i crítica des de la seua estrena l'any passat a Madrid, compta amb professionals de trajectòria internacional, com la figurinista Franca Squarciapino, guanyadora d'un Oscar al millor vestuari, i l'escenògraf Ezio Frigerio.

La direcció musical recau en Guillermo García-Calvo, una de les batutes amb major presència en l'Òpera de Viena, on ha dirigit més de 200 representacions. El madrileny es posa al capdavant dels cossos estables de Les Arts, el Cor de la Generalitat i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, i un repartiment d'especialistes en el gènere.

Els valencians Marina Monzó (Marola) i Antonio Gandia (Leandro) debuten en Les Arts amb este títol, en l'elenc del qual també figuren reconeguts cantants com Àngel Òdena (Juan de Eguía), Rubén Amoretti (Simpson) i Ruth González (Abel). Vicky Peña (Antiga), Ángel Ruiz (Ripalda) i Pep Molina (Chinchorro) aporten la nota còmica de la sarsuela.

«La tavernera del port» està ambientada en la imaginària ciutat costanera de Cantabreda, en ple port, on es troba la Taverna de Marola. Ningú coneix el seu origen, tan sols saben que el seu negoci va ser costejat pel bandit Juan de Eguía, a qui tots creuen el seu marit.

Leandro, un pescador local, s'enamora de Marola. Al mateix temps, Abel, un acordeonista, també queda corprés dels seus encants, encara que no es veu correspost. Les dones del poble s'afarten i retrauen a Marola que torne bojos als homes de la ciutat davant la mirada furiosa de Juan de Eguía.