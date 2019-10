A cuidar aquaris i corals s'aprén

L'Oceanogràfic es prepara per a acollir, entre el 15 i el 17 de novembre, el curs bàsic d'aquariologia i corals. Serà una formació senzilla que durarà 20 hores i que estarà enfocada al maneig i manteniment de peixos i corals tropicals i mediterranis impartit per professionals amb àmplia experiència: personal de l'equip de l'Oceanogràfic, de l'Associació de Aquarofilia Marina de la Comunitat Valenciana (AAMCV) i de l'associació Reefers. Al llarg de les tres jornades de treball, s'abordarà la temàtica d'iniciació a la aquariofilia marina des del punt de vista de grans aquaris públics però també des d'una manera per a aficionats.

L'Associació d'Aquariofília Marina de la Comunitat Valenciana (AAMCV), entitat cultural sense ànim de lucre, mostrarà com instal·lar i mantindre un aquari domèstic d'espècies marines.

D'altra banda, aquaristes de l'Oceanogràfic parlaran del projecte Secore (Sexual Coral Reproduction), una ambiciosa i curiosa iniciativa sobre la conservació mundial dels esculls de coral a través de la investigació, educació i restauració, mostrant especial interés en les espècies que es troben en perill.