La Diputació d'Alacant convoca la 25a edició del Premi Enric Valor de novel·la en valencià amb una dotació de 20.000 euros

La Diputació d'Alacant ha impulsat una nova edició del Premi Enric Valor de novel·la en valencià, que compta amb una dotació econòmica de 20.000 euros i es convoca per vint-i-cinqué any consecutiu. Hi podran concórrer tots els escriptors o les escriptores que ho desitgen, amb l'excepció d'aquells o d'aquelles que hagen obtingut el premi algun any, amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos i escrites en valencià.

Els participants hauran de presentar tres exemplars, mecanografiats a doble espai, per una o ambdues cares, amb la lletra Times New Roman 12. L'extensió no podrà ser inferior a 150 folis DIN-A4 ni superior a 250.

Els originals hauran de presentar-se acompanyats d'una sol·licitud de participació i una declaració subscrita per l'autor o l'autora amb la garantia que la novel·la és inèdita, que ha estat redactada abans de la data d'aprovació d'aquesta convocatòria i que no està sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució, ni ha estat premiada.

Les obres, enquadernades o cosides, hauran de ser enviades a la seu de la Diputació d'Alacant (c/ Tucumán, 8, Alacant) amb la indicació «Optant al Premi Enric Valor de novel·la en valencià 2019». També es podran presentar en format PDF adjuntant a la sol·licitud tres memòries USB o tres CD amb el text de l'obra. El termini de participació finalitza el 30 de novembre i la resolució s'efectuarà durant la segona quinzena del mes de febrer de 2020.

L'escriptor Vicent Josep Escartí va guanyar l'edició anterior del certamen amb El mas de les ànimes, una novel·la que barreja realitat i ficció per a explicar-nos la fascinant vida de la Palopa, una dona forta i prodigiosa que es va avançar al seu temps.