"Volíem apropar les arts clàssiques; no només parlar d'elles, sinó sentir-les"

Sagunt va ser testimoni de la XVII edició de les Jornades de Cultura Clàssica que pretenen formar al professorat en noves maneres i tècniques d'ensenyar la cultura clàssica als alumnes, és a dir, tot el món llatí i grec. L'esdeveniment d'enguany, que es va realitzar el dissabte passat al Centre Cultural Mario Monreal del municipi del Camp de Morvedre, va comptar amb l'assistència de 150 professors, majoritàriament de Llatí i Grec, encara que altres disciplines com educadors socials o orientadors també van anar. Fins i tot, estudiants d'universitat s'aproparen a gaudir d'este esdeveniment; superant així el nombre d'interessats de l'any passat.

«Este any amb les jornades volíem apropar les arts, no només parlar d'elles, sinó sentir-les», va declarar Xavi Villaplana, l'assessor de Clàssiques del Centre d'Informació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire). Per tal d'aconseguir este objectiu, l'organització, formada pel Cefire i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt i la Domus Baebia-Ludere et Discere, va preparar diverses sorpreses al llarg del dia.

A primera hora de la jornada, el Cefire va rebre als participants amb un acompanyament musical en directe i a l'hora de l'esmorzar, la ballarina Nuria Gallego de les Ménades d'Irta, va sorprende a tothom amb una xicoteta coreografia. A més, un moment que Villaplana va destacar amb orgull va ser l'actuació que va fer el Cefire, anomenada Lapsus, on diferents professors van començar a pintar grafittis amb temàtica clàssica.

Unir món modern amb antic

Respecte a la programació, Villaplana va ressaltar que «l'interés era unir el món modern amb l'antic». Això es va veure reflectit a les diferents ponències i tallers de la trobada. El membre de l'associació Collegium Latinitatis, Esteban Bérchez, va ser un dels gran protagonistes amb el seu discurs Papyrus stultorum? De arte pigendi loquamur impartit completament en llatí i on va parlar de com motivar l'alumnat fent servir referents moderns. Com a exemple, va assenyalar a Evreka, un dúo d'artistes del graffiti que inclouen referències llatines i gregues a les seues obres.

D'altra banda, més conferències que es van desenvolupar pel matí van ser La memoria y las musas de Jaime Siles, Euterpe y la música de Dioniso d'Ana Iriarte i La ceràmica grega com a recurs didàctic de Teresa Cases. Segons Villaplana, enguany han comptat amb professionals que són «màquines internacionals», a més a més, va remarcar el treball de Cases, que fa emprar l'entorn digital per a impartir els seus coneixements.

Per la vesprada es van realitzar tallers que també van gaudir de prou èxit amb cursos didàctics sobre arqueologia amb M. Engracia Muñoz; d'astronomia amb Rafael García; de ceràmica amb Teresa Cases, de danses gregues amb José Ángel Santiago; d'escriptura amb Manuel Moreno; i de teatre amb Gemma López i José Luis Navarro.

«Pense que esta ha sigut l'edició més completa que hem fet», va apuntar Villaplana amb orgull, doncs «la gent ha participat molt a totes les activitats, ens ha rebut molt bé». Les jornades es van tancar amb l'actuació del Grup de Teatre Komos, format per alumnes d'ESO i Batxillerat de l'IES Marítim de València, que van representar Antígona dirigits pel professor Miguel Navarro; una actuació que va reunir a docents i famílies i que suposà un final cultural en consonància amb estes jornades formatives.